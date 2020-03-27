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27 березня 2020, 11:07 3

Генічеськ на карантині: у місті запрацювало три блокпости

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27 березня 2020, 11:07 3
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У Генічеську Херсонської області організували роботу блокпостів, щоб не допустити поширення коронавіруса
Фото: Херсон Newscity
У Генічеську Херсонської області організували роботу блокпостів, щоб не допустити поширення коронавіруса

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Херсон Newscity.

Як раніше повідомлялося, на Херсонщині виявили перший в області випадок захворювання на коронавірус y жительки м. Генічеськ.

На засіданні позачергової районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка відбулася вчора, 26 березня, обговорили ситуацію, що склалася.

Так, було прийнято рішення встановити блокпости на в'їздах і виїздах з міста Генічеськ в трьох напрямках – з боку Арабатської Стрілки, Азовського та Новоолексіївки.

Цілодобово на блокпостах чергують поліцейські, прикордонники, рятувальники і медики.

Також, для запобігання рспространения короновіруса в Генічеську ввели додаткові заходи та обробляють наземний транспорт. При в'їзді в місто з боку Новоолексіївки, на місці блокпоста встановлений дезбарьер c піском і хлоркою, через який весь легковий транспорт проїжджає.

Черговий слідкує, щоб пісок був ретельно просочений хімікатами, і щоб хороший шар такої суміші залишився на колесах кожного автомобіля. Санітарна зона працюватиме цілодобово.

Варто зазначити, що в Херсоні є п'ять тисяч експрес-тестів для діагностування коронавірусу.

Щоб вірус не дістався до жителів Херсона, церковнослужителі "відганяли" коронавірус молитвою.

Загалом, станом на 10:00 27 березня в Україні 218 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 5 летальних 4 пацієнти одужали. За добу було зафіксовано 62 нових випадки.

Варто нагадати, що в Новій Каховці зафіксований спалах пневмонії, кожен день госпіталізують від трьох до десяти дітей і дорослих.

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