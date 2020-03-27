Генічеськ на карантині: у місті запрацювало три блокпости
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Херсон Newscity.
Як раніше повідомлялося, на Херсонщині виявили перший в області випадок захворювання на коронавірус y жительки м. Генічеськ.
На засіданні позачергової районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка відбулася вчора, 26 березня, обговорили ситуацію, що склалася.
Так, було прийнято рішення встановити блокпости на в'їздах і виїздах з міста Генічеськ в трьох напрямках – з боку Арабатської Стрілки, Азовського та Новоолексіївки.
Цілодобово на блокпостах чергують поліцейські, прикордонники, рятувальники і медики.
Також, для запобігання рспространения короновіруса в Генічеську ввели додаткові заходи та обробляють наземний транспорт. При в'їзді в місто з боку Новоолексіївки, на місці блокпоста встановлений дезбарьер c піском і хлоркою, через який весь легковий транспорт проїжджає.
Черговий слідкує, щоб пісок був ретельно просочений хімікатами, і щоб хороший шар такої суміші залишився на колесах кожного автомобіля. Санітарна зона працюватиме цілодобово.
Варто зазначити, що в Херсоні є п'ять тисяч експрес-тестів для діагностування коронавірусу.
Щоб вірус не дістався до жителів Херсона, церковнослужителі "відганяли" коронавірус молитвою.
Загалом, станом на 10:00 27 березня в Україні 218 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 5 летальних 4 пацієнти одужали. За добу було зафіксовано 62 нових випадки.
Варто нагадати, що в Новій Каховці зафіксований спалах пневмонії, кожен день госпіталізують від трьох до десяти дітей і дорослих.
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