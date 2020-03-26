Вижницька райрада на Буковині перерахувала одноденний заробіток місцевій лікарні
Про це повідомляє Вижницька районна рада на сторінці у Facebook, пише RegioNews.
У такий спосіб держслужбовці вирішили підтримати Вижницьку районну лікарню.
"Придбання необхідних засобів та обладнання вкрай необхідне для лікування хворих та захисту медичних працівників в умовах підвищеної епідеміологічної ситуації в Україні. Запрошуємо всіх небайдужих долучитися до ініціативи підтримки медичних працівників Вижниччини!" - йдеться у повідомленні.
Реквізити для перерахунку благодійних коштів:
Одержувач - КНП "Вижницька районна лікарня"
IBAN – UA793562820000026003051525258
ЄДРПОУ 02005697 МФО 356282
ЗАПРОШУЄМО ПІДТРИМАТИ МЕДИКІВ ВИЖНИЧЧИНИ Вчора, було прийнято рішення про перечислення одноденного заробітку...Опубліковано Вижницька Районна Рада Четвер, 26 березня 2020 р.
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