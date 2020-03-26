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26 березня 2020, 18:53 2

Вижницька райрада на Буковині перерахувала одноденний заробіток місцевій лікарні

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26 березня 2020, 18:53 2
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Вижницька районна рада прийняла рішення про перерахування одноденного заробітку на рахунок КНП "Вижницька районна лікарня" для забезпечення першочергових потреб лікарів, необхідних для боротьби з поширенням COVID-19
Вижницька районна рада прийняла рішення про перерахування одноденного заробітку на рахунок КНП "Вижницька районна лікарня" для забезпечення першочергових потреб лікарів, необхідних для боротьби з поширенням COVID-19

Про це повідомляє Вижницька районна рада на сторінці у Facebook, пише RegioNews.

У такий спосіб держслужбовці вирішили підтримати Вижницьку районну лікарню.

"Придбання необхідних засобів та обладнання вкрай необхідне для лікування хворих та захисту медичних працівників в умовах підвищеної епідеміологічної ситуації в Україні. Запрошуємо всіх небайдужих долучитися до ініціативи підтримки медичних працівників Вижниччини!" - йдеться у повідомленні.

Реквізити для перерахунку благодійних коштів:
Одержувач - КНП "Вижницька районна лікарня"
IBAN – UA793562820000026003051525258
ЄДРПОУ 02005697 МФО 356282

ЗАПРОШУЄМО ПІДТРИМАТИ МЕДИКІВ ВИЖНИЧЧИНИ Вчора, було прийнято рішення про перечислення одноденного заробітку...

Опубліковано Вижницька Районна Рада Четвер, 26 березня 2020 р.

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