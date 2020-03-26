Вижницька райрада на Буковині перерахувала одноденний заробіток місцевій лікарні

Вижницька районна рада прийняла рішення про перерахування одноденного заробітку на рахунок КНП "Вижницька районна лікарня" для забезпечення першочергових потреб лікарів, необхідних для боротьби з поширенням COVID-19

Вижницька районна рада прийняла рішення про перерахування одноденного заробітку на рахунок КНП "Вижницька районна лікарня" для забезпечення першочергових потреб лікарів, необхідних для боротьби з поширенням COVID-19

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