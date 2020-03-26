Чернівецький бізнесмен, колишній депутат міської ради Олег Охотський виділив один мільйон гривень на закупівлю засобів індивідуального захисту для медиків і поліцейських на Буковині

Фото: promin.cv.ua

Чернівецький бізнесмен, колишній депутат міської ради Олег Охотський виділив один мільйон гривень на закупівлю засобів індивідуального захисту для медиків і поліцейських на Буковині

Про це пише RegioNews з посиланням на сторінку Олега Охотського в Facebook.

"Біда прийшла в наш дім і невідомо, що і скільки за часом це нас чекає! За останні кілька днів, в ситуації, що склалася, я надав сприяння нашому місту приблизно на 250 тисяч грн і зроблю ще на 1 млн медикам, хворим, поліцейським і нашій владі, оскільки я дуже розумію ситуацію, в якій опинилася моя рідна Буковина!", - написав Охотський і закликав інших відомих у краї бізнесменів долучатися до ініціативи.



"Я повністю розумію проблему, в якій на передовій, коли я буду відсиджуватися вдома, виявляться медики, поліцейські і багато служб нашого міста. Хтось скаже це піар, мені плювати, потім коли ми вирвемося з цих кайданів, хоч втопіть мене в багнюці!!! Я нікуди, як політик, більше не піду!!!

Моє завдання закликати і попросити наших бізнесменів (міста і області) мобілізувати всі сили, вивільнити фінансові ресурси і допомогти людям на передовій.

Ми всі з Вами заробили наші гроші в цьому місті і в цій області. Тому дуже прошу Вас, зараз їй (області) допомогти !!! Не створюю зараз фондів, щоб це не було під моїм прапором! Прошу Вас, самі виходьте на зв'язок, завідувачам поліклінік, губернатору, меру і т.п., пропонуйте свою допомогу!", - звернувся до колег Охотський.

Беда пришла в наш дом и неизвестно, что и насколько по времени нас ждёт !!! За последние пару дней, в сложившейся... Опубліковано Олегом Охотским Середа, 25 березня 2020 р.

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