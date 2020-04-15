На Буковині майже 600 хворих на коронавірус, але ринки перед Великоднем не закриватимуть
Про нових хворих на COVID-19 під час свого відеозвернення у Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, пише RegioNews.
Минулої доби зафіксовано одну смерть у чоловіка з підозрою на коронавірус. У Сторожинецькій центральній районній лікарні помер 80-річний пацієнт.
"80-річний чоловік зі Сторожинця звернувся до медичного закладу у ніч проти вівторка, 14 квітня. Через важкий стан його одразу госпіталізували до реанімації. Попри зусилля лікарів, хворий помер", - йдеться у повідомленні.
У чоловіка була двобічна пневмонія, дифузний кардіосклероз та гіпертонія.
Сергій Осачук з останньою інформацією про кількість хворих на коронавірус у Чернівецькій області [14.04.2020]
Сергій Осачук з останньою інформацією про кількість хворих на коронавірус у Чернівецькій області [14.04.2020]Опубліковано Інформаційне агентство "АСС" Вівторок, 14 квітня 2020 р.
Тим часом міська влада Чернівців не буде закривати продовольчі ринки перед Великоднем. Про це під час прямого включення у Facebook повідомив Чернівецький міський голова Олексій Каспрук.
"Пройшла інформація про те, що ніби-то головний санітарний лікар держави закрив продовольчі ринки. Насправді, документом, який до нас надійшов, скасовується попередня постанова уряду. У тій попередній постанові були вказані вимоги до органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо роботи ринків в умовах карантину. В той же час чинними на сьогодні є рішення Кабміну, яке дозволяє торгівлю продуктами харчування. А також рішення обласної комісії з питань ТЕБ та НС, яким припинялася робота усіх ринків міста, окрім продовольчих. Тобто, на сьогодні в роботі наших ринків не змінилося нічого, окрім того, що були посилені протиепідемічні заходи", - пояснив Каспрук.
Опубліковано Олексієм Каспруком Вівторок, 14 квітня 2020 р.
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