На Буковині майже 600 хворих на коронавірус, але ринки перед Великоднем не закриватимуть

Станом на ранок 15 квітня, на території Чернівецької області зареєстрували 43 нових випадки коронавірусу. Таким чином загальна кількість інфікованих – 589 осіб. Водночас місцева влада вирішила не припиняти роботу продуктових ринків до Великодня

Фото: Високий замок

Станом на ранок 15 квітня, на території Чернівецької області зареєстрували 43 нових випадки коронавірусу. Таким чином загальна кількість інфікованих – 589 осіб. Водночас місцева влада вирішила не припиняти роботу продуктових ринків до Великодня

Про нових хворих на COVID-19 під час свого відеозвернення у Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, пише RegioNews.

Минулої доби зафіксовано одну смерть у чоловіка з підозрою на коронавірус. У Сторожинецькій центральній районній лікарні помер 80-річний пацієнт.

"80-річний чоловік зі Сторожинця звернувся до медичного закладу у ніч проти вівторка, 14 квітня. Через важкий стан його одразу госпіталізували до реанімації. Попри зусилля лікарів, хворий помер", - йдеться у повідомленні.

У чоловіка була двобічна пневмонія, дифузний кардіосклероз та гіпертонія.

Тим часом міська влада Чернівців не буде закривати продовольчі ринки перед Великоднем. Про це під час прямого включення у Facebook повідомив Чернівецький міський голова Олексій Каспрук.

"Пройшла інформація про те, що ніби-то головний санітарний лікар держави закрив продовольчі ринки. Насправді, документом, який до нас надійшов, скасовується попередня постанова уряду. У тій попередній постанові були вказані вимоги до органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо роботи ринків в умовах карантину. В той же час чинними на сьогодні є рішення Кабміну, яке дозволяє торгівлю продуктами харчування. А також рішення обласної комісії з питань ТЕБ та НС, яким припинялася робота усіх ринків міста, окрім продовольчих. Тобто, на сьогодні в роботі наших ринків не змінилося нічого, окрім того, що були посилені протиепідемічні заходи", - пояснив Каспрук.

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