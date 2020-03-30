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30 березня 2020, 15:47 8

В Херсон доставили гумдопомогу з Китаю

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30 березня 2020, 15:47 8
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В Херсоні у Обласному територіальному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф зустріли чергову партію медичної допомоги
Фото: скрін з відео
В Херсоні у Обласному територіальному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф зустріли чергову партію медичної допомоги

Про це розповів голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв під час брифінгу в понеділок, 30 березня, передає RegioNews.

За словами Гусєва, з Китаю отримано 3300 респіраторів, кілька видів медичних масок посиленого ступеню захисту – 2820 штук та 880 біомедичних захисних костюми.

Крім того, розповів голова ОДА і про роботу антикризового штабу.

"Станом на сьогоднішній ранок, більше ніж на 10 мільйонів гривень було надано допомоги в різному вигляді медичному персоналу та нужденним нашої області", - розповів він.

Також стало відомо, що померлого від серцевої недостатності в Генічеську перевірять на коронавірус. Мова йде про випадк чоловіка 1975 року народження. Пацієнт був у надтяжкому стані. На жаль, врятувати його не вдалось. Стан жительки м. Генічеськ, у якої виявили коронавірус, задовільний.

"Вчора було проведено розтин тіла померлого. На підставі розтину, за змінами, які були в організмі – попередньо це кардіоміопатія, хронічна серцева недостатність із застійними явищами по малому колу кровообігу, тобто застійна пневмонія. Тому і було це розцінено як підозру і направлено матеріал до лабораторного центру. Очікуємо результатів. Попередньо – це не є групу ризику", - повідомила представниця департаменту охорони здоров'я Херсонської ОДА.

Брифінг, щодо передачі медичного вантажу з гуманітарною допомогою

Опубліковано Херсонська обласна державна адміністрація Понеділок, 30 березня 2020 р.

Раніше повідомлялося, що у Херсоні немає і десятка апаратів ШВЛ, які можна використовувати при короновірусі.


коронавірус карантин Херсонська ОДА медицина Гусєв Юрій Херсон
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