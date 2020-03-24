Луцьк виділив мільйон гривень на дезінфекцію

Для комунальників міста виділяють мільйон гривень з резервного фонду бюджету на боротьбу з поширенням коронавірусу

Фото: promin.cv.ua

Для комунальників міста виділяють мільйон гривень з резервного фонду бюджету на боротьбу з поширенням коронавірусу

Про це йшлося під час позачергового засідання виконавчого комітету Луцької міськради 24 березня, пише RegioNews з посиланням на volynonline.com.

Члени виконкому ухвалили рішення про виділення коштів на здійснення дезінфекції.

Йдеться про мільйон гривень для департаменту житлово-комунального господарства як головного розпорядника коштів. Цю суму розподілять між ЖКП, спецкомбінатом та "Луцькспецкомунтрансом" на закупівлю та проведення заходів з дезінфекції.

Нагадаємо, сьогодні на Волинь надійшли експрес-тести та тести методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), захисні костюми та маски для медперсоналу.

У Луцьку створили тимчасовий оперативний центр при Луцькій міській раді для організації допомоги пільговим категоріям громадян – мешканцям Луцької об'єднаної територіальної громади.

На Волині відкрили благодійний рахунок, куди можна переказувати кошти для придбання необхідних речей для запобігання виникнення і поширення коронавірусу.

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