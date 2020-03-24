13:38  24 березня
МОЗ закликав українців носити медичні маски
13:20  24 березня
Кличко допустив посилення карантину у Києві
14:50  24 березня
Олімпійські ігри-2020 перенесли на рік
UA | RU
UA | RU
24 березня 2020, 17:23 2

Луцьк виділив мільйон гривень на дезінфекцію

Читайте также
на русском языке
24 березня 2020, 17:23 2
Читайте также на русском языке
Для комунальників міста виділяють мільйон гривень з резервного фонду бюджету на боротьбу з поширенням коронавірусу
Фото: promin.cv.ua
Для комунальників міста виділяють мільйон гривень з резервного фонду бюджету на боротьбу з поширенням коронавірусу

Про це йшлося під час позачергового засідання виконавчого комітету Луцької міськради 24 березня, пише RegioNews з посиланням на volynonline.com.

Члени виконкому ухвалили рішення про виділення коштів на здійснення дезінфекції.

Йдеться про мільйон гривень для департаменту житлово-комунального господарства як головного розпорядника коштів. Цю суму розподілять між ЖКП, спецкомбінатом та "Луцькспецкомунтрансом" на закупівлю та проведення заходів з дезінфекції.

Нагадаємо, сьогодні на Волинь надійшли експрес-тести та тести методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), захисні костюми та маски для медперсоналу.

У Луцьку створили тимчасовий оперативний центр при Луцькій міській раді для організації допомоги пільговим категоріям громадян – мешканцям Луцької об'єднаної територіальної громади.

На Волині відкрили благодійний рахунок, куди можна переказувати кошти для придбання необхідних речей для запобігання виникнення і поширення коронавірусу.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

Читайте також: Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)


коронавірус
Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
24 березня 2020, 17:25
У МОЗ розповіли, як правильно користуватися антисептиком
24 березня 2020, 15:45
На Волині відкрили благодійний рахунок для протидії коронавірусу
24 березня 2020, 15:37
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
24 березня 2020, 12:19
"Постапокаліпсис" у Нових Санжарах: без "халявного" 4G, проте з огірками
20 березня 2020, 12:00
Зник хлопчик, звуть Сашко, працює головою Миколаївської ОДА
19 березня 2020, 19:10
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Ярославський вирішив дати заробити братові на продажі медобладнання - голова Харківської ОДА Кучер
21 березня 2020, 10:14
Коломойського просять посунутися: в боротьбу за Рівненську облраду вступив Фірташ
18 березня 2020, 13:00
Останні Популярні
Олексій Кривошеєв
Уляна Супрун
Андрій Смолій
Всі блоги »
Монополія на владу чи бізнес. Хто у Полтаві прагне мерського крісла
24 березня 2020, 12:00
"Зручна" епідемія: як проводять держзакупівлі в Житомирі
23 березня 2020, 12:00
Всі публікації »
Як Україна прожила перший тиждень на карантині, – НеПогода
20 березня 2020, 17:50
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко розповідає про важливість самоізоляції
20 березня 2020, 11:00
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Всі відео »
Грищенко Роман
Голова Сумської обласної державної адміністрації
Кучер Олексій
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Всі досьє »