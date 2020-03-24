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24 березня 2020, 11:05 4

Херсон має п’ять тисяч експрес-тестів для діагностування коронавірусу

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24 березня 2020, 11:05 4
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Херсон отримав п’ять тисяч експрес-тестів для діагностування коронавірусу
Фото: unsplash
Херсон отримав п’ять тисяч експрес-тестів для діагностування коронавірусу

Про це йдеться на сайті міськради, передає RegioNews.

Міський голова Володимир Миколаєнко на щоденній нараді стосовно запобігання поширенню COVID-19 у місті повідомив, що жодного підтвердженого випадку захворювання у Херсоні немає.

Варто зазначити, що учора, 23 березня, виконком міськради тимчасово скасував пільги для безкоштовного проїзду у міському транспорті.

Нагадаємо, що на Херсонщині "відганяли" коронавірус молитвою.

Крім того, через карантин Центр адмінпослуг на "Чонгарі" призупиняє роботу.

Раніше повідомлялося, що до Одеси прибув спецлітак з Києва з тестами на коронавірус, тести нідійдуть і до Херсона.


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