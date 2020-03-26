Станом на сьогодні, 26 березня, рівненський льонокомбінат виготовив 200 тисяч масок

Фото: Рівненські новини

Станом на сьогодні, 26 березня, рівненський льонокомбінат виготовив 200 тисяч масок

Про це пише RegioNews з посиланням на Рівненські новини.

Про роботу розповів власник підприємства Олег Червонюк.

За його словами, на льонокомбінаті вдалося організувати роботу і тепер тут мають можливість щодня відшивати 40-60 тисяч захисних бавовняних трикотажних масок.

"Працюючи в такому темпі, ми мінімізували ажіотаж навколо даного виду первинного захисту. Ми в змозі забезпечити цією продукцією кожного українця. Бережіть себе і будьте здоровими!”, – каже Олег Червонюк.

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