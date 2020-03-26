Рівненський льонокомбінат пошив 200 тисяч масок
Станом на сьогодні, 26 березня, рівненський льонокомбінат виготовив 200 тисяч масок
Станом на сьогодні, 26 березня, рівненський льонокомбінат виготовив 200 тисяч масок
Про це пише RegioNews з посиланням на Рівненські новини.
Про роботу розповів власник підприємства Олег Червонюк.
За його словами, на льонокомбінаті вдалося організувати роботу і тепер тут мають можливість щодня відшивати 40-60 тисяч захисних бавовняних трикотажних масок.
"Працюючи в такому темпі, ми мінімізували ажіотаж навколо даного виду первинного захисту. Ми в змозі забезпечити цією продукцією кожного українця. Бережіть себе і будьте здоровими!”, – каже Олег Червонюк.
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