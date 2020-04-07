Торги не відбулися: Миколаївська облрада не змогла купити новий кросовер за 560 тисяч гривень

Голова Миколаївської обласної ради Вікторія Москаленко вирішила купити новий автомобіль, щоб віддати його в користування медикам, але торги не відбулися

Фото: Facebook

Голова Миколаївської обласної ради Вікторія Москаленко вирішила купити новий автомобіль, щоб віддати його в користування медикам, але торги не відбулися

Про це свідчать торги, опубліковані на сайті публічних закупівель Prozorro, передає Regionews.

19 березня Миколаївська обласна рада оголосила тендер на купівлю білого кросовера за 560 тисяч гривень.

У документації зазначено, що автомобіль повинен бути 2020 року випуску, а саме білий кросовер з місткістю не більше 5 осіб, включаючи водія, з повним приводом, дизельним двигуном і механічною коробкою передач. Також в машині повинна бути мультимедійна система з кольоровим дисплеєм на 7 дюймів, електропідсилювач керма, круїз-контроль та кондиціонер.

Пізніше 27 березня голова обласної ради на своїй сторінці у Facebook заявила, що купує автомобіль для потреб обласної ради, але на час епідемії автомобіль буде переданий медикам.

"Зараз поясню, чому було прийнято таке рішення і чому Москаленко як голова обласної ради оголосила тендер на купівлю цього кросовера Renault Duster. Це абсолютно простий автомобіль, який необхідний всім нам. Ця машина не для Москаленко. Ця машина - комунальна власність. Це рішення було ухвалено ще минулого року, в грудні, депутатами обласної ради, про закупівлю двох автомобілів. До цього часу в обласній раді, взагалі не було автомобілів. Для чого ці автомобілі планувалися? Для обласної державної адміністрації, для того, щоб передати ці машини тим, хто дефектует дороги. Але це рішення було ухвалено в грудні... І я вирішила, що зараз необхідно купити машину, щоб потім передати її для потреб нашим медикам, щоб в умовах, коли буде глобальне остаточне рішення призупинити всі транспортні перевезення, ця машина зможе рятувати життя людей та доставити медиків на роботу", - розповіла вона.

Брехня встигає обійти півсвіту, поки правда одягає штани! Друзі! Отже, Слухайте правду!!! Репост обов'язково! Питання задавайте під відео - буду відповідати! Опубліковано Вікторією Москаленко Субота, 21 березня 2020 р.

Аукціон повинен був початися 5 квітня. Але через відсутность пропозицій торги на купівлю кросовера так і не відбулися.