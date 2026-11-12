Відключення світла в Україні: в Укренерго назвали графіки на 13 листопада

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В Україні продовжують діяти відключення світла. Причина - наслідки російських атак на енергосистему

Про це повідомляє Укренерго, передає RegioNews.

У п'ятницю, 13 листопада, у частині регіонів будуть діяти такі обмеження електроенергії:

• для промисловості – графіки обмеження потужності;



• для всіх категорій споживачів – графіки погодинних відключень (від 1,5 до 3 черг).

"Актуальні графіки відключень перевіряйте на офіційних сторінках вашого оператора системи розподілу", - кажуть енергетики.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що лише за одну ніч російські атаки пошкодили понад 10 об’єктів енергетичної інфраструктури. Щонайменше 550 тисяч сімей залишилися без світла.