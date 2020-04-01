Херсонські депутати виділили 44 мільйони на боротьбу з COVID-19 і підтримали відкриття ринків

У Херсоні депутати більше двох години обговорювали зміни до бюджету, проте проголосували

У Херсоні депутати більше двох години обговорювали зміни до бюджету, проте проголосували

Про це повідомляє RegioNews.

У середу, 1 квітня, депутати Херсонської міської ради зібралися на позачергову сесію, на якій змінили цільове призначення 53 млн грн. Майже 44 мільйони витратять на боротьбу з коронавірусом, а саме - придбання обладнання, дезінфекторів, матеріалів і засобів індивідуального захисту медикам.

Депутати жваво обговорювали питання та кожен мав свої пропозиції. Так, депутат Дмитро Ільченко запропонував виділити з бюджету 2 млн грн на інсулін. А Олена Мазур запропонувала виділити 1 млн гривень на боротьбу з амброзією. Однак пропозиції депутатів не набрали необхідної кількості голосів.

Крім того, депутати не підтримали пропозицію Дмитра Ільченко збільшити резервний фонд на 16 млн гривень. Ці кошти пропонувалося забрати з фінансування харчування дітей у школах. Голосування відбувалось поіменно, однак "за" проголосувало всього 25 депутатів.

Було внесено зміни у Програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій. Зокрема виділені гроші на придбання гіпохлориту на місяц. Дезінфектор отримає управління доріг та рятувальники.

Окрім того, в проекті рішення заплановано фінансування "Херсонелектротрансу" та "Херсонкомунтранссервісу" по 250 тисяч. Ці кошти підуть на обробку тролейбусів та автобусів дезінфікуючими засобами.

Херсонська міська рада також підтримала рішення щодо відкриття ринків, але якщо вони будуть дотримуватися посилених протиепідемічних заходів. Після перевірок частина ринків зможе працювати як у Херсоні, так і в районах.

Раніше повідомлялося, що у Херсонській області в місті Каховка помер чоловік, який з симптомами коронавіруса лікувався вдома.