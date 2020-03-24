Тернопіль отримав тест-системи для виявлення COVID-19 із Китаю

Із Китаю отримали два види тестів - для ПЛР та тести для експрес-діагностики

Фото: Тернопільська міська рада

Із Китаю отримали два види тестів - для ПЛР та тести для експрес-діагностики

24 березня на Тернопільщину прибула частина першої партії медичного вантажу з Китаю, повідомляє RegioNews із посиланням на Тернопільську міську раду.

У цій партії є два види тестів для виявлення коронавірусної інфекції: для ПЛР та тести для експрес-діагностики, а також медичні маски різного ступеня захисту, захисні костюми тощо.

"Базовими госпітальними округами у разі виявлення COVID-19 визначені міські лікарні Тернополя – лікарня швидкої допомоги та дитяча міська лікарня. Саме тому забезпечення їх є пріоритетним", - розповідає міський голова Сергій Надал.

Тернопіль забезпечений тест-системою та експрес-тестами, які були придбані за кошти міської ради ще в середині березня. Завдяки цим засобам вдалося виявити перші два випадки захворювання у Тернопільській області. До кінця тижня очікують на прибуття ще до трьох тисяч експрес-текстів.

Нагадаємо, режим надзвичайної ситуації введено у Тернополі. Із 23 березня в місті впроваджено низку обмежень і заходів для недопущення поширення коронавірусу на території області.

Уряд ввів режим надзвичайної ситуації в Києві, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях. В п'ятницю, 20 березня, Кабмін зібрався на технічне позачергове засідання для обговорення питань, пов'язаних з протидією поширенню коронавірусної інфекції на території України.

23 березня Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію ще в трьох областях - в Донецькій, Тернопільській та Черкаській областях.

У Тернополі з 23 березня призупинено роботу громадського транспорту. Введено спецрейси. Запроваджено масковий режим. Заборонено перебувати в місцях загального користування, в закритих приміщеннях, офісах та транспорті загального користування без масок.

Облаштовано контрольно-пропускні пункти на в’їздах та виїздах з Тернополя. Повний перелік КПП за цим посиланням.

Посилено контроль за проведенням дезінфекції дитячих, спортивних майданчиків, санітарним прибиранням місць загального користування в багатоквартирних будинках та територій з масовим перебуванням людей.