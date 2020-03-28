Апарат штучної вентиляції легенів, придбаний Харківським міським головою Геннадієм Кернесом, переданий міській клінічній лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги імені професора Мещанінова

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Апарат штучної вентиляції легенів, придбаний Харківським міським головою Геннадієм Кернесом, переданий міській клінічній лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги імені професора Мещанінова

Про це повідомив Геннадій Кернес у своєму Telegram-каналі, пише RegioNews.

"Наркозний-дихальний апарат, який кілька днів тому я купив для Харкова, вже в місті і переданий в лікарню швидкої і невідкладної допомоги. Документи, що засвідчують це, додаю", - повідомив мер Харкова.

Як зазначено в документі, в харківську невідкладну допомогу надійшов апарат ШВЛ наркозно-дихальний Getinge Flow-c шведського виробництва.

Вартість апарату - 2 млн 600 тисяч грн.

За даними офіційної статистики МОЗ на ранок 28 березня зареєстровано 311 випадків COVID-19.

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