Придбаний Кернесом апарат ШВЛ передали в лікарню
Апарат штучної вентиляції легенів, придбаний Харківським міським головою Геннадієм Кернесом, переданий міській клінічній лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги імені професора Мещанінова
Апарат штучної вентиляції легенів, придбаний Харківським міським головою Геннадієм Кернесом, переданий міській клінічній лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги імені професора Мещанінова
Про це повідомив Геннадій Кернес у своєму Telegram-каналі, пише RegioNews.
"Наркозний-дихальний апарат, який кілька днів тому я купив для Харкова, вже в місті і переданий в лікарню швидкої і невідкладної допомоги. Документи, що засвідчують це, додаю", - повідомив мер Харкова.
Як зазначено в документі, в харківську невідкладну допомогу надійшов апарат ШВЛ наркозно-дихальний Getinge Flow-c шведського виробництва.
Вартість апарату - 2 млн 600 тисяч грн.
За даними офіційної статистики МОЗ на ранок 28 березня зареєстровано 311 випадків COVID-19.
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