Скандал в Одеській лікарні: головний лікар готується до коронавірусу силами волонтерів

В Одеській області розгорівся скандал після заяви медиків обласного клінічного медичного центру, які розповіли про повну непідготовленість до напливу пацієнтів з коронавірусом

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В Одеській області розгорівся скандал після заяви медиків обласного клінічного медичного центру, які розповіли про повну непідготовленість до напливу пацієнтів з коронавірусом

Про це повідомляє RegioNews.

Медичні працівники розповіли, що керівник медцентру Вадим Шухтін, подаючи дані до Національної служби здоров'я України, сильно перебільшив кількість лікарів і апаратів ШВЛ. Однак, замість заявлених 19 анестезіологів у лікарні працюють всього шестеро. Проблема і у кількісті молодшого медперсоналу, так як більшість звільнилося. Зараз працює всього 4 медсестри і 2 санітарки. У статистиці Національною службою здоров'я України зазначено 10 апаратів ШВЛ. В наявності їх сім, чотири з яких були надані благодійниками.

В черговий раз розумію що БФ "Корпорація Монстрів" Швидка Волонтерська Допомога і Катерина Ножевникова єдина наша допомога, порятунок, мозок і шанс на життя, майбутнє нашого міста ... Головне щоб були здорові і не відпускали руки... Спасибі лікарям з лікарні, ви не побоялися, сказали правду і ви справжні лікарі і люди! У мене питання... Коли введуть розстріли за корупцію і за поширення брехливої інформації серед населення у ЗМІ? Опубліковано Viktoria Kuzmina Вівторок, 31 березня 2020 р.

Всю ситуацію ускладнює те, що клінічний медичний центр став опорним щодо госпіталізації пацієнтів з COVID-19 і повинен бути підготовлений на всі 100%.

У зв'язку з цим Одеська ОДА спільно з Міністерством охорони здоров'я України вирішили перевірити подані документи щодо забезпеченості медичними кадрами і апаратурою.

За даними, які подаються керівництвом медзакладу в Одеську ОДА, на 31 березня в лікарні працює більше 100 співробітників, а в наявності мають бути наступні засоби індивідуального захисту:

- 12 тисяч респіраторів;

- 1 тисяча хірургічних масок;

- 1750 захисних рукавичок;

- 150 багаторазових захисних окулярів;

- 60 захисних костюмів.

Після перевірки головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що цей медичний заклад не було визначено як госпітальна база для прийому та лікування пацієнтів З COVID-19. Клінічний медцентр просто потрапив у "розширений список" лікарень, які можуть приймати хворих на коронавірус. Зараз же він не приймає пацієнтів з підозрою на COVID-19.

А от з наявністю необхідних засобів індивідуального захисту ще необхідно розібратися.

"Керівництво медичного закладу ініціювало закупівлю. Але так як на ринку дефіцит засобів індивідуального захисту, закупівля не була проведена", - написав у своєму Facebook Ляшко.

Щодо медичних працівників, то за словами Ляшко, їх будуть "знаходити" по мірі необхідності.

"Щодо медичних працівників. Будемо підсилювати за потреби. Завтра в лікарні буде працювати група епідеміологів, яка проведе детальний інструктаж щодо маршруту пацієнта та як перепрофільовувати інші відділення медичного закладу для лікування хворих із коронавірусною інфекцією", - додав він і закликав медиків з усіх питань звертатися в першу чергу до керівництва лікарень та обласних управлінь охорони здоров’я.

Не бачить проблем у роботі медцентру і сам головний лікар Вадим Шухтин. У коментарі виданню "Думская" він заявив, що його підлеглі не знають загальної картини.

"Ми отримали 12 тисяч респіраторів. Костюмів буде близько 200, це для роботи в брудній зоні. Швидше за все, інформація, яка прозвучала від співробітників, некомпетентна. Вони озвучили ту кількість, яка надійшла до відділення", — сказав головний лікар.

У той же час варто зазначити, що ті самі 12 тисяч респіраторів класу FFP2 до лікарні передали волонтери з "Корпорації монстрів".

Керівник БФ Катерина Ножевнікова кожного дня звітує на своїй сторінці в соцмережі Facebkook про допомогу, яку передають лікарням.

За її словами, за рахунок благодійників в Одеському обласному медичному клінічному центрі встановлено чотири апарати ШВЛ (своїх у лікарні було три - ред.), два кисневі концентратори, профінансована установка кисневої цистерни вартість 575 тисяч гривень.

Крім того, медзаклад отримав п'ятнадцять тисяч рукавичок, три безконтактних термометра, 2 км марлі, 150 штук захисних окулярів, 1000 костюмів третього рівня захисту, 800 респіраторів з клапаном для реанімацій і 500 захисних щитків. Також встановлено 120 ліжок та закуплена побутова техніка для гуртожитку лікарів.

Благодійники допомагають не тільки даного медичному центру. У Відділення патології обласного пологового будинку (опорний по Одеській області), де вже є пацієнтка з підозрою на коронавірус передали: 98 одноразових костюма, 5 щитків і 20 окулярів з масками, 44 хірургічних халата, а також 5 респіраторів ffp2 без клапана - 250 шт і з клапаном 50 шт. Допомогли і 20 літрами деззасобу, рукавичками і пелюшками.

Раніше співробітникам швидкої роздали 1800 пар окулярів. В міську лікарню №5. передали 50 пар окулярів, 100 захисних костюмів, 4 тис. рукавичок., респіратори ffp2с з клапаном — 150 шт. і 150 л деззасобу.

Дитячій міській лікарні №3 передали 160 пар окулярів, 400 респіраторів, 55 л деззасобу, 2 безконтактних термометра, 240 штук підкладних пелюшок, 250 захисних костюмів, 3 тис. бахіл.

Єврейській лікарні волонтери передали 20 тис. рукавичок, 90 л деззасобу, 300 захисних костюмів, 160 пар окулярів, два безконтактних термометра, 3 тис. бахіл, 480 штук підкладних пелюшок і стільки ж памперсів для дорослих.

Для опорної лікарні м. Ізмаїла волонтери від меценатів передали 500 літрів деззасобу, засоби гігієни.

Нагадаємо, що у співробітника департаменту звернень громадян Одеської міської ради 1 квітня діагностували коронавірус.