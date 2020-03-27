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27 березня 2020, 17:19 4

У Львові лікарі зможуть телефонувати та користуватися інтернетом безкоштовно

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27 березня 2020, 17:19 4
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Lifecell забезпечить безкоштовними телефонними дзвінками та інтернетом сімейних лікарів та лікарів інфекційної лікарні
Фото: Львівська міська рада
Lifecell забезпечить безкоштовними телефонними дзвінками та інтернетом сімейних лікарів та лікарів інфекційної лікарні

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Львівську міську раду.

"Компанія Lifecell виступила з ініціативою допомагати львівським лікарям та надавати їм безкоштовні послуги зв’язку. Зокрема, оператор вже забезпечує безкоштовним інтернетом та дзвінками 130 сімейних лікарів та 30 лікарів інфекційної лікарні", — зазначив заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко.

Нагадаємо, на Львівщині розробили платформу "STOP COVID-19". На ресурсі подано координати медичних установ із зазначенням номерів телефонів лікарів.

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На Львівщині 5 підприємств перейшли на пошиття костюмів та масок. Львівські підприємці шиють захисні маски, костюми, закуповують обладнання для лікарень для протидії COVID-19.

У Львові підтвердили 3 випадки інфікування коронавірусом. Двоє інфікованих перебувають на самоізоляції вдома, один — у інфекційній лікарні.

У Львові починають робити тести на COVID-19, щоб не возити їх до Києва. Фахівці Львівського обласного лабораторного центру МОЗ зможуть робити близько 100 тестів на день.

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