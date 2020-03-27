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27 березня 2020, 16:04 5

Дніпро відправив авто швидкої допомоги у Чернівці для боротьби з COVID-19

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27 березня 2020, 16:04 5
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Дніпро подарував Чернівцям автомобіль швидкої допомоги для боротьби з розповсюдженням коронавірусу COVID-19
Фото: Дніпровська міська рада
Дніпро подарував Чернівцям автомобіль швидкої допомоги для боротьби з розповсюдженням коронавірусу COVID-19

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Дніпровської міської ради.

Швидка - машина класу "В", укомплектована обладнанням за світовими стандартами. У повідомленні міськради підкреслено, що така допомога Чернівцям де зараз найбільша в Україні кількість коронавірусних хворих, – ініціатива мера Дніпра Бориса Філатова.

"Чернівцям на сьогодні не вистачає медичного транспорту. Ми передаємо автомобіль швидкої екстреної допомоги "Ford Transit" 2018 року випуску. Він укомплектований сучасним медичним обладнанням", – сказано в повідомленні.

За інформацією міськради, наразі у Дніпрі є достатня кількість автомобілів швидкої для забезпечення невідкладної допомоги.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області зафіксовано три випадки захворювання коронавірусом, в Чернівецькій – 47.

Загалом в Україні, за даними МОЗ, на ранок 27 березня налічувалось 218 випадків захворювання.

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