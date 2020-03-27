Дніпро відправив авто швидкої допомоги у Чернівці для боротьби з COVID-19
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Дніпровської міської ради.
Швидка - машина класу "В", укомплектована обладнанням за світовими стандартами. У повідомленні міськради підкреслено, що така допомога Чернівцям де зараз найбільша в Україні кількість коронавірусних хворих, – ініціатива мера Дніпра Бориса Філатова.
"Чернівцям на сьогодні не вистачає медичного транспорту. Ми передаємо автомобіль швидкої екстреної допомоги "Ford Transit" 2018 року випуску. Він укомплектований сучасним медичним обладнанням", – сказано в повідомленні.
За інформацією міськради, наразі у Дніпрі є достатня кількість автомобілів швидкої для забезпечення невідкладної допомоги.
Нагадаємо, у Дніпропетровській області зафіксовано три випадки захворювання коронавірусом, в Чернівецькій – 47.
Загалом в Україні, за даними МОЗ, на ранок 27 березня налічувалось 218 випадків захворювання.
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