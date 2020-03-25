Вадим Новинський та митрополит УПЦ МП Онуфрій передали чернівецькій лікарні апарат ШВЛ
Про це пише RegioNews з посиланням на сторінку місцевої журналістки Галини Єреміци у Facebook.
У Чернівцях сьогодні виникла суперечка між журналісткою Галиною Єреміцою та нардепом "Опозиційної платформи – За життя" Вадимом Новинським і митрополитом Онуфрієм.
Це сталося у Чернівецькій обласній клінічній лікарні, коли Новинський та глава УПЦ МП передали медзакладу апарат штучної вентиляції легень.
Під час спілкування із пресою, Галина Єреміца задала запитання Новинському:
"Вас раніше призначили "смотрящим" по Херсонщині. А чи можна вважати, що ви зараз є "смотрящим" на Буковині, тому що ви так розщедрилися?".
Нардеп обурився, вигукнувши: "Що значить "смотрящий"? Що значить "розщедрилися"?".
Тоді в суперечку вступив митрополит Онуфрій, зробивши зауваження журналістці: "Смотрящі в тюрмі знаходяться".
Передача медичної допомоги Чернівецькій обласній дитячій лікарніОпубліковано Галиною Єреміцею Середа, 25 березня 2020 р.
Пізніше Єреміца запитала у митрополита, чому храми УПЦ МП "грубо порушують правила карантину".
"Ви прийшли сюди, щоби провокувати? Подякуйте Богові за те, що ми привезли", – відповів глава УПЦ МП.
"Жіночко, я би вам порадив, щоби ви молилися Богові і зменшили свою злобу", – додав митрополит Онуфрій.
"Скажіть "Дякую!" та йдіть собі з Богом!", – вигукнув журналістці Вадим Новинський.
Напередодні на Буковину приїздив також керівник "ОПЗЖ" Юрій Бойко, який привіз гуманітарну допомогу в дитячий будинок при монастирі в селі Банчени Герцаївського району.
Настоятель Банченського монастиря (який теж належить московському патріархату), отець Михайло Жар, відомий своїми давніми дружніми стосунками з колишніми регіоналами та експрезидентом Віктором Януковичем.
Станом на ранок 25 березня в Чернівецькій області зафіксовано 38 випадків захворювання на коронавірус. Нагадаємо, 1 випадок летальний, 1 пацієнт вже одужав.
Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
Читайте також: Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
- 15:37 25 березня Google допоможе МОЗу повідомляти українцям про поширення коронавірусу
- 15:36 25 березня Через карантин ЗНО та вступна кампанія проведуть пізніше - Міносвіти
- 15:34 25 березня На період карантину житлові субсидії зростуть на 300 гривень
- 15:30 25 березня Як лікуються мільйонери з Куршевеля в інфекційних боксах Олександрівки
- 15:15 25 березня Кабмін призначив тимчасового міністра освіти
- 15:06 25 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 15:06 25 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 12:00 20 березня "Постапокаліпсис" у Нових Санжарах: без "халявного" 4G, проте з огірками
- 19:10 19 березня Зник хлопчик, звуть Сашко, працює головою Миколаївської ОДА
- 08:34 19 березня Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
- 10:14 21 березня Ярославський вирішив дати заробити братові на продажі медобладнання - голова Харківської ОДА Кучер
- 13:00 18 березня Коломойського просять посунутися: в боротьбу за Рівненську облраду вступив Фірташ