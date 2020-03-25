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25 березня 2020, 13:47 4

Вадим Новинський та митрополит УПЦ МП Онуфрій передали чернівецькій лікарні апарат ШВЛ

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25 березня 2020, 13:47 4
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Нардеп від ОПЗЖ Вадим Новинський та митрополит УПЦ МП Онуфрій, який родом з Буковини, привезли до Чернівецької обласної лікарні апарат штучної вентиляції легень. Під час передачі апарату, на яку була запрошена преса, у Новинського виникла суперечка з журналісткою одного з видань
Нардеп від ОПЗЖ Вадим Новинський та митрополит УПЦ МП Онуфрій, який родом з Буковини, привезли до Чернівецької обласної лікарні апарат штучної вентиляції легень. Під час передачі апарату, на яку була запрошена преса, у Новинського виникла суперечка з журналісткою одного з видань

Про це пише RegioNews з посиланням на сторінку місцевої журналістки Галини Єреміци у Facebook.

У Чернівцях сьогодні виникла суперечка між журналісткою Галиною Єреміцою та нардепом "Опозиційної платформи – За життя" Вадимом Новинським і митрополитом Онуфрієм.

Це сталося у Чернівецькій обласній клінічній лікарні, коли Новинський та глава УПЦ МП передали медзакладу апарат штучної вентиляції легень.
Під час спілкування із пресою, Галина Єреміца задала запитання Новинському:

"Вас раніше призначили "смотрящим" по Херсонщині. А чи можна вважати, що ви зараз є "смотрящим" на Буковині, тому що ви так розщедрилися?".

Нардеп обурився, вигукнувши: "Що значить "смотрящий"? Що значить "розщедрилися"?".

Тоді в суперечку вступив митрополит Онуфрій, зробивши зауваження журналістці: "Смотрящі в тюрмі знаходяться".

Передача медичної допомоги Чернівецькій обласній дитячій лікарні

Опубліковано Галиною Єреміцею Середа, 25 березня 2020 р.

Пізніше Єреміца запитала у митрополита, чому храми УПЦ МП "грубо порушують правила карантину".

"Ви прийшли сюди, щоби провокувати? Подякуйте Богові за те, що ми привезли", – відповів глава УПЦ МП.

"Жіночко, я би вам порадив, щоби ви молилися Богові і зменшили свою злобу", – додав митрополит Онуфрій.

"Скажіть "Дякую!" та йдіть собі з Богом!", – вигукнув журналістці Вадим Новинський.

Напередодні на Буковину приїздив також керівник "ОПЗЖ" Юрій Бойко, який привіз гуманітарну допомогу в дитячий будинок при монастирі в селі Банчени Герцаївського району.

Настоятель Банченського монастиря (який теж належить московському патріархату), отець Михайло Жар, відомий своїми давніми дружніми стосунками з колишніми регіоналами та експрезидентом Віктором Януковичем.

Станом на ранок 25 березня в Чернівецькій області зафіксовано 38 випадків захворювання на коронавірус. Нагадаємо, 1 випадок летальний, 1 пацієнт вже одужав.

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