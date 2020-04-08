Благодійний фонд "Бабин Яр" разом із координаційним центром при КМДА допомагає малозабезпеченим киянам

Благодійний фонд Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" виступив з ініціативою підтримати понад 1000 малозахищених сімей, що мешкають поблизу Бабиного Яру

Благодійний фонд Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" виступив з ініціативою підтримати понад 1000 малозахищених сімей, що мешкають поблизу Бабиного Яру

Про це повідомили у Єдиному координаційному центрі при КМДА, передає RegioNews.

Зазначається, що у відповідь на ініціативу фонду районні управління праці та соціального захисту в м. Києві визначили близько 1000 сімей різних категорій, які потребують допомоги

Фонд закупив товари першої необхідності та забезпечив транспорт для соціальних працівників, які доставляють пакунки підтримки.

Перші 500 сімей отримують комплекти допомоги вже 8 та 9 квітня.

"Теперішня ситуація і часи трагедії Бабиного Яру мають багато спільного. Стає більш актуальною тема цінності людського життя, тема допомоги однин одному. Якщо ти можеш врятувати чи підтримати свого ближнього – не стій осторонь, роби це", – сказав генеральний директор Фонду Максим Яковер.

Єдиний координаційний центр при КМДА акумулює всі благодійні ініціативи на підтримку вразливих верств населення під час епідемії.

Від 21 березня до 8 квітня було доставлено більше 10 тисяч наборів продуктів та товарів першої необхідності.

Долучитися до роботи Центру можна за телефоном: 094-145-50-23 та на електронну адресу: stopcovidkyiv@gmail.com