Хмельницький обласний лабораторний центр МОЗ України отримав апарат для діагностики коронавірусу
Про це йдеться на сайті Хмельницької міської ради, пише RegioNews.
Отриманий апарат - шестиканальний прилад, який дозволить вірусологам оперативно перевірити 96 осіб. Час, який потрібний на проведення повного аналізу – всього шість годин, тобто ампліфікатор дозволить в рази скороти час та витрату ресурсів на доставку біоматеріалів до столиці чи сусідніх областей.
Завдяки новому апарату ПЛР медичні працівники оперативно та в стислі терміни прийматимуть рішення щодо вибору протоколу лікування пацієнтів, необхідності відстеження контактних осіб та виявлення можливих випадків інфікування серед них задовго до того, як з’являться перші симптоми хвороби. Відтак це дасть змогу значно зменшити кількість інфікованих.
Варто відзначити, що придбане обладнання призначене не лише для діагностики коронавірусу. Воно буде використовуватися і для інших лабораторних досліджень, таких як вірусний гепатит В, вірусний гепатит С, грипи типу А та Б.
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