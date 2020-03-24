Фонд нардепа Ігоря Палиці доставлятиме харчі малозабезпеченим волинянам

У Луцьку створили тимчасовий оперативний центр при Луцькій міській раді для організації допомоги пільговим категоріям громадян – мешканцям Луцької об'єднаної територіальної громади

У Луцьку створили тимчасовий оперативний центр при Луцькій міській раді для організації допомоги пільговим категоріям громадян – мешканцям Луцької об'єднаної територіальної громади

Про це інформує радник Луцького міського голови Ігор Поліщук на своїй сторінці у Facebook, пише RegioNews.

Основна мета центру – прийом телефонних звернень, надання консультацій, забезпечення комунікації та у критичних випадках – надання допомоги пільговим категоріям громадян, що опинилися у скрутних життєвих обставинах шляхом доставки продуктових наборів.

"Луцька міська рада та Фонд народного депутата Ігоря Палиці "Тільки разом" уклали договір про співпрацю, у відповідності до якого Фонд безоплатно забезпечить необхідні для роботи оперативного центру продуктові набори для подальшої доставки громадянам з числа пільгових категорій", – повідомляє Ігор Поліщук.

У Луцьку створили тимчасовий оперативний центр при Луцькій міській раді для організації допомоги пільговим категоріям... Опубліковано Ihor Polishchuk Понеділок, 23 березня 2020 р.

Тимчасовий оперативний центр розпочинає роботу з 24 березня і працює до особливого розпорядження.

Телефон "гарячої лінії" тимчасового оперативного центру – 20-30-03 зі стаціонарного телефону або 0332 20-30-03 з мобільного.

Тимчасовий оперативний центр працює щоденно без перерви та вихідних з 08:30 до 17:30.

В оперативному центрі одночасно працюють 5 спеціалістів, які будуть приймати телефонні дзвінки та надавати консультації громадянам з числа пільгових категорій, а волонтери з числа працівників міської ради, які будуть здійснювати, у разі необхідності, виїзд до заявника додому та доставку продуктових наборів.

Для уникнення випадків шахрайства та надання допомоги дійсно тим, хто її потребує, спеціалісти центру будуть перевіряти пільговий статус заявника та ретельно перевіряти інші обставини, вказані заявником.

Нагадаємо, сьогодні на Волинь надійшли експрес-тести та тести методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), захисні костюми та маски для медперсоналу.

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