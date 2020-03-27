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27 березня 2020, 17:04 9

Полтавські бізнесмени виділили 180 млн грн на боротьбу з коронавірусом

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27 березня 2020, 17:04 9
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У Полтавській області представники бізнесу виділили 180 млн грн на боротьбу з поширенням коронавірусу для лікарень Полтави та Полтавської області
Фото: adm-pl.gov.ua
У Полтавській області представники бізнесу виділили 180 млн грн на боротьбу з поширенням коронавірусу для лікарень Полтави та Полтавської області

Про це повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

"Це засоби захисту для лікарів та правоохоронців, медичне устаткування, апарати штучної вентиляції легень, монітори для слідкування за станом пацієнта та інше обладнання", – повідомив Синєгубов.

За його словами, від Всеукраїнського благодійного фонду HELPGROUP Давида Джалагонії область отримала систему для ампліфікації в реальному часі Rotor-Gene Q MDx 5Plex QIAGEN.

З допомогою цієї системи проводять обстеження хворих коронавірусом, що дозволяє встановити пацієнтам остаточний діагноз, її вартість складає 600 тисяч гривень.

"Було проаналізовано всі потреби, їх надали підприємцям. Залежно від цих потреб вони закуповують необхідне обладнання та засоби захисту", – додав голова Полтавської ОДА.

Він зазначив, що підприємці регіону є лідерами серед інших областей щодо надання допомоги, і обласна влада координує всі дії.

"Також найближчим часом буде оголошено тендери для проведення централізованих закупівель. Із місцевих бюджетів на боротьбу з COVID-19 виділено більше 85 млн грн", - додав Синєгубов.

Нагадаємо, у Полтаві активісти закликали містян узяти під опіку літніх людей та допомогти їм організувати побут під час карантину й уберегтися від зараження коронавірусом.

Підприємства Полтавщини перепрофілювали на випуск засобів для дезінфекції і масок.


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