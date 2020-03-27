Полтавські бізнесмени виділили 180 млн грн на боротьбу з коронавірусом
Про це повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
"Це засоби захисту для лікарів та правоохоронців, медичне устаткування, апарати штучної вентиляції легень, монітори для слідкування за станом пацієнта та інше обладнання", – повідомив Синєгубов.
За його словами, від Всеукраїнського благодійного фонду HELPGROUP Давида Джалагонії область отримала систему для ампліфікації в реальному часі Rotor-Gene Q MDx 5Plex QIAGEN.
З допомогою цієї системи проводять обстеження хворих коронавірусом, що дозволяє встановити пацієнтам остаточний діагноз, її вартість складає 600 тисяч гривень.
"Було проаналізовано всі потреби, їх надали підприємцям. Залежно від цих потреб вони закуповують необхідне обладнання та засоби захисту", – додав голова Полтавської ОДА.
Він зазначив, що підприємці регіону є лідерами серед інших областей щодо надання допомоги, і обласна влада координує всі дії.
"Також найближчим часом буде оголошено тендери для проведення централізованих закупівель. Із місцевих бюджетів на боротьбу з COVID-19 виділено більше 85 млн грн", - додав Синєгубов.
Нагадаємо, у Полтаві активісти закликали містян узяти під опіку літніх людей та допомогти їм організувати побут під час карантину й уберегтися від зараження коронавірусом.
Підприємства Полтавщини перепрофілювали на випуск засобів для дезінфекції і масок.
- 19:08 27 березня На Донбасі бойовики здійснили п’ять обстрілів позицій ОС
- 19:00 27 березня В Івано-Франківську зафіксували ще 10 випадків COVID-19
- 18:51 27 березня Мирна мешканка поранена під обстрілом бойовиків в Донецькій області
- 18:48 27 березня Справу голови Чернівецької облради Івана Мунтяна розслідуватимуть ще півроку
- 18:37 27 березня Міністрів охорони здоров'я та фінансів можуть звільнити - ЗМІ
- 18:33 27 березня У Волинській обласній лікарні не вистачає засобів захисту медиків
- 18:33 27 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 12:00 20 березня "Постапокаліпсис" у Нових Санжарах: без "халявного" 4G, проте з огірками
- 10:14 21 березня Ярославський вирішив дати заробити братові на продажі медобладнання - голова Харківської ОДА Кучер
- 12:00 22 березня Коронавірус у Європі: репортаж із Мадрида
- 14:00 20 березня Новий голова Тернопільської ОДА – інструмент проти "Свободи"
- 18:38 20 березня ЗМІ розповіли, як нардепа Олену Шуляк використовувала "будівельна мафія"