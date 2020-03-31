Не вистачає медперсоналу і апаратів ШВЛ: в одеській лікарні "збрехали" про реальну готовність приймати хворих COVID-19

Одеський обласний клінічний медичний центр став опорним для госпіталізації пацієнтів з COVID-19, але самі медики заявили про неготовність приймати хворих

Фото: скрін з відео

Одеський обласний клінічний медичний центр став опорним для госпіталізації пацієнтів з COVID-19, але самі медики заявили про неготовність приймати хворих

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Думскую.

Співробітники медичного центру розповіли, що кількість лікарів та апаратів ШВЛ сильно перебільшена і замість заявлених чиновниками 19 анестезіологів у лікарні працюють всього шестеро. У статистиці Національною службою здоров'я України зазначено 10 апаратів ШВЛ. В наявності їх шість, три з яких нещодавно були надані благодійниками.

Медики записали відеозвернення до керівників міста, області і країни, в якому заявляють, що відсутні в достатній кількості витратні матеріали та медикаменти для симптоматичного лікування. Захисних костюмів для медиків (які теж закуповували волонтери з БФ "Корпорація монстрів") вистачить лише на чотири дні інтенсивної роботи.

В установі також катастрофічно не вистачає співробітників. Масово звільняється медперсонал, так як більшість старше 60 років і перебувають в зоні ризику зараження вірусом. Зараз в медустанові залишилося 4 медсестри і 2 санітарки.

"Наша лікарня ніяк не пристосована до того, щоб надавати допомогу хворим з інфекційними захворюваннями. У нас немає поділу на умовно чисту і брудну зони, не кажучи вже про бокси, про шлюзи. Реальна картина виглядає так. Зроблять центр прийому хворих практично в центрі міста, який поширить заразу протягом двох-трьох днів, уб'є нас, тому що вийдуть з ладу більшість лікарів, і піде поширення далі", - розповідають лікарі.

Рішення про включення лікарні в список медустанов першої хвилі ухвалювалося на підставі цифр, поданих головним лікарем установи Вадимом Шухтиным.

"Ми протягом тижня зверталися до головлікаря з цими питаннями, але відповідей так і не отримали. В п'ятницю у нас був епідеміолог, який констатував, що ми не готові. Від головлікаря була відповідь, що він готовий до втрат. Ми, правда, не зрозуміли, до втрат кого: нас як лікарів або людей, які сюди надійдуть", — заявляють медики.

Варто зазначити, що голова обласного та міського департаментів охорони здоров'я Оксана Рокунец-Сорочан та Олена Якименко пояснили, в які лікарні і з якими симптомами будуть доставляти хворих.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі медичних працівників закликають розповідати про те, що вони не забезпечені засобами захисту і про те, що їм доводиться контактувати з хворими на пневмонію, яким не роблять аналізи на коронавірус.