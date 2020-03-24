Южноукраїнськ витратить на боротьбу з коронавірусом 12 млн грн

На боротьбу з коронавірусом Южноукраїнська міська рада виділила 12 мільйонів гривень

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На боротьбу з коронавірусом Южноукраїнська міська рада виділила 12 мільйонів гривень

Відповідне рішення було прийнято в середу, 18 березня під час засідання сесії Южноукраїнської міськради, повідомляє RegioNews.

Мер Южноукраїнська Віктор Пароконний зазначив, що місто має бути готовим до різних ситуацій, у тому числі і найгірших.

У ході сесії було прийнято рішення направити 9 мільйонів 639 тисяч 600 гривень на придбання медичного обладнання, засобів захисту і дезінфікуючих засобів у лікарні Южноукраїнська.

З них 6 мільйонів 891 тисяча 257 гривень витратять на купівлю апаратів ШВЛ, опромінювачів, стерилізаторів, кардіомоніторів, кисневих концентраторів. 2 мільйони 218 тисяч 106 гривень на засоби індивідуального захисту для медичних працівників (маски, респіратори, захисні комбінезони, захисні костюми, бахіли, рукавички, окуляри, щитки для обличчя тощо)

Крім того, було виділено ще 2 млн грн, але без зазначення статей витрат. Куди витратити гроші вирішуватимуть на трьох профільних постійних комісіях міської ради.

Нагадаємо, що в Южноукраїнську перекрили всі в'їзди і виїзди з міста.

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