Южноукраїнськ витратить на боротьбу з коронавірусом 12 млн грн
Відповідне рішення було прийнято в середу, 18 березня під час засідання сесії Южноукраїнської міськради, повідомляє RegioNews.
Мер Южноукраїнська Віктор Пароконний зазначив, що місто має бути готовим до різних ситуацій, у тому числі і найгірших.
У ході сесії було прийнято рішення направити 9 мільйонів 639 тисяч 600 гривень на придбання медичного обладнання, засобів захисту і дезінфікуючих засобів у лікарні Южноукраїнська.
З них 6 мільйонів 891 тисяча 257 гривень витратять на купівлю апаратів ШВЛ, опромінювачів, стерилізаторів, кардіомоніторів, кисневих концентраторів. 2 мільйони 218 тисяч 106 гривень на засоби індивідуального захисту для медичних працівників (маски, респіратори, захисні комбінезони, захисні костюми, бахіли, рукавички, окуляри, щитки для обличчя тощо)
Крім того, було виділено ще 2 млн грн, але без зазначення статей витрат. Куди витратити гроші вирішуватимуть на трьох профільних постійних комісіях міської ради.
Нагадаємо, що в Южноукраїнську перекрили всі в'їзди і виїзди з міста.
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