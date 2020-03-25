У Чернівцях оголосили благодійний збір коштів на боротьбу з коронавірусом
Про це повідомили у пресслужбі міськради, пише RegioNews.
Повідомляється, що з бюджету громади Чернівців на боротьбу з коронавірусом вже спрямовано майже 49 мільйонів гривень. З них понад 28,5 млн грн медикам на обладнання, ліки, засоби захисту. 18,5 млн грн акумульовано в резервному фонді, на час карантину зупинено усі капітальні видатки.
"Однак лише бюджетних коштів недостатньо для оперативного забезпечення всім необхідним лікарів, які щодня наражають себе на небезпеку. Підтримки також потребують люди із зони ризику – самотні чернівчани похилого віку, люди з інвалідністю, діти з інвалідністю, одинокі матері, багатодітні родини. Для концентрації зусиль усіх небайдужих міський волонтерський штаб оголосив благодійний збір коштів. За ці кошти в першу чергу купуватимуть засоби захисту, обладнання для медиків, продукти, ліки для тих чернівчан із зони ризику, хто не спроможний про себе подбати", - ідеться в повідомленні.
Для збору коштів від меценатів, благодійників на боротьбу з коронавірусом, допомогу медикам, людям із групи ризику відкрито спеціальні рахунки в державних банках – Ощадбанку та Приватбанку .
Підприємців, усіх небайдужих закликають стати благодійниками та об’єднати зусилля у боротьбі з поширенням коронавірусу.
Всі надходження на благодійні рахунки та звіти про витрачені кошти будуть публічними. Їх зможе контролювати громада.
Благодійні рахунки:
Отримувач коштів: Чернівецький міський благодійний фонд "Милосердя”, ЄДРПОУ 33466186
Ощадбанк, МФО 356334:
- UA773563340000026004301153100 (для внесків у гривнях)
- UA533563340000026033300018325 (для внесків в іноземній валюті)
Отримувач коштів: ГО "Волонтерський рух Буковини"; ЄДРПОУ 39197921
Приватбанк, МФО 356282 UA313562820000026002051614911(для внесків у гривнях)
Призначення платежу: на боротьбу з коронавірусом, допомогу медикам, людям із групи ризику
На Буковині шукають також волонтерів-медиків для боротьби з COVID-19
Станом на ранок 25 березня в Чернівецькій області зафіксовано 38 випадків захворювання на коронавірус. Нагадаємо, 1 випадок летальний, 1 пацієнт вже одужав.
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