У Чернівцях оголосили благодійний збір коштів на боротьбу з коронавірусом

Пожертви від меценатів та благодійників приймаються на рахунки двох громадських організацій – міського благодійного фонду "Милосердя" та ГО "Волонтерський рух Буковини", які входять до волонтерського штабу

Пожертви від меценатів та благодійників приймаються на рахунки двох громадських організацій – міського благодійного фонду "Милосердя" та ГО "Волонтерський рух Буковини", які входять до волонтерського штабу

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