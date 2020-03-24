На Волині відкрили благодійний рахунок для протидії коронавірусу

На Волині відкрили благодійний рахунок, куди можна переказувати кошти для придбання необхідних речей для запобігання виникнення і поширення коронавірусу

Фото: Cторінка Волинської ОДА у Facebook

На Волині відкрили благодійний рахунок, куди можна переказувати кошти для придбання необхідних речей для запобігання виникнення і поширення коронавірусу

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