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24 березня 2020, 15:37 6

На Волині відкрили благодійний рахунок для протидії коронавірусу

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24 березня 2020, 15:37 6
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На Волині відкрили благодійний рахунок, куди можна переказувати кошти для придбання необхідних речей для запобігання виникнення і поширення коронавірусу
Фото: Cторінка Волинської ОДА у Facebook
На Волині відкрили благодійний рахунок, куди можна переказувати кошти для придбання необхідних речей для запобігання виникнення і поширення коронавірусу

Про це повідомляє управління інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації, пише RegioNews.

Волинська обласна організація Товариства Червоного Хреста України відкрила благодійний рахунок, на який всі небайдужі громадяни можуть переказувати кошти для запобігання виникненню і поширенню коронавірусу.

Отримувач: Волинська обласна організація Товариства Червоного Хреста України
ЄДРПОУ 02940115

Р/р UA 163034400000026009055501924

В АТ КБ "Приватбанк"

Призначення платежу: Благодійна допомога для запобігання виникнення і поширення COVID-19.

На Волині відкрили благодійний рахунок, куди можна перерахувати кошти для запобігання виникнення і поширення...

Опубліковано Волинська обласна державна адміністрація Понеділок, 23 березня 2020 р.

Нагадаємо, сьогодні на Волинь надійшли експрес-тести та тести методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), захисні костюми та маски для медперсоналу.

У Луцьку створили тимчасовий оперативний центр при Луцькій міській раді для організації допомоги пільговим категоріям громадян – мешканцям Луцької об'єднаної територіальної громади.

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