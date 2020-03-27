На Львівщині масово тестуватимуть населення на коронавірус

З наступного тижня перевірятимуть тих, хто нещодавно повернувся з-за кордону або мав контакт із хворими на коронавірус

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З наступного тижня перевірятимуть тих, хто нещодавно повернувся з-за кордону або мав контакт із хворими на коронавірус

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Львівську облдержадміністрацію.

"Ми активно розробляємо алгоритм та правила тестування. Провести таке тестування – справа не одного дня і на це знадобиться чимало зусиль. Проте я впевнений, що ці зусилля дадуть той результат, на який ми очікуємо – збережене здоров’я і життя мільйонів українців", - зазначає голова ОДА Максим Козицький.

Першими тестування пройдуть ті, хто нещодавно повернувся з-за кордону, або мав контакт із підтвердженими хворими на коронавірус.

Як зазначає СЕО Львівського ІТ Кластеру Степан Веселовський, поширення вірусу - це проблема, яка стосується кожного з нас.

"Ми запустили проєкт "United for health". Пріоритетом проєкту є запуск масового тестування населення та збір даних, адже саме дані про хворих дадуть нам можливість прогнозувати ситуацію в місті та області надалі - піки спалаху, навантаженість на медичну інфраструктуру, тощо. Тому співпраця з Львівською облдержадміністрацією є наступним нашим кроком у реалізації проєкту", - додає Степан Веселовський.

Нагадаємо, на Львівщині розробили платформу "STOP COVID-19". На ресурсі подано координати медичних установ із зазначенням номерів телефонів лікарів.

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У Львівській області 5 підприємств перейшли на пошиття костюмів та масок. Львівські підприємці шиють захисні маски, костюми, закуповують обладнання для лікарень для протидії COVID-19.

У Львові підтвердили 3 випадки інфікування коронавірусом. Двоє інфікованих перебувають на самоізоляції вдома, один — у інфекційній лікарні.

У Львові починають робити тести на COVID-19, щоб не возити їх до Києва. Фахівці Львівського обласного лабораторного центру МОЗ зможуть робити близько 100 тестів на день.

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