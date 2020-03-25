На Хмельниччині пенсіонерам доставлятимуть продукти безкоштовно
Про це повідомили управління праці та соціального захисту населення Хмельницької та Нетішинської міських рад, пише RegioNews.
Самотні літні люди, які не перебувають на обліку в Хмельницькому територіальному центрі можуть отримати допомогу під час карантину у придбанні продуктів харчування, медикаментів та інших необхідних товарів.
У Хмельницькому звернення приймаються за телефонами 068 275 14 79 або 063 27 40 692.
Замовлення прийматимуться з 9.00 до 17.00 години щодня, крім вихідних.
Таку ж ініціативу вводять і у Нетішині. Послугою можуть скористатися пенсіонери, особи з інвалідністю, або родичі, які наразі не в змозі надати необхідну допомогу своїм рідним та близьким літнього віку, за телефоном 098 741 03 79.
Придбання товарів здійснюється за кошти клієнта. Закупівлю необхідних продуктів, товарів та медикаментів проводитимуть соціальні працівники, клієнту передаватимуть чек. Послуга доставки безкоштовна.
Нагадаємо, Хмельниччина отримала партію медичних засобів та тестів на коронавірус.
Хмельницький обласний лабораторний центр МОЗ України отримав апарат для діагностики коронавірусу
Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
Читайте також: Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
- 11:19 25 березня Україна вивезе росіян з країни спецпотягом
- 11:19 25 березня Президент призначив нових голів РДА на Кіровоградщині
- 11:17 25 березня Карантин: Буковель припиняє зимовий сезон
- 11:16 25 березня Борис Патон покине пост президента НАНУ
- 11:04 25 березня Курс валют на 25 березня: гривня відновила зростання
- 11:04 25 березня Мешканка Ірпеня, яку було госпіталізовано з підозрою на СOVID-19, народила хлопчика
- 10:54 25 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 12:00 20 березня "Постапокаліпсис" у Нових Санжарах: без "халявного" 4G, проте з огірками
- 19:10 19 березня Зник хлопчик, звуть Сашко, працює головою Миколаївської ОДА
- 08:34 19 березня Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
- 10:14 21 березня Ярославський вирішив дати заробити братові на продажі медобладнання - голова Харківської ОДА Кучер
- 13:00 18 березня Коломойського просять посунутися: в боротьбу за Рівненську облраду вступив Фірташ