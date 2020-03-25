На Хмельниччині пенсіонерам доставлятимуть продукти безкоштовно

Хмельницька та Нетішинська міські ради вирішили, що безкоштовно доставлятимуть товари першої необхідності особам похилого віку

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Хмельницька та Нетішинська міські ради вирішили, що безкоштовно доставлятимуть товари першої необхідності особам похилого віку

Про це повідомили управління праці та соціального захисту населення Хмельницької та Нетішинської міських рад, пише RegioNews.

Самотні літні люди, які не перебувають на обліку в Хмельницькому територіальному центрі можуть отримати допомогу під час карантину у придбанні продуктів харчування, медикаментів та інших необхідних товарів.

У Хмельницькому звернення приймаються за телефонами 068 275 14 79 або 063 27 40 692.

Замовлення прийматимуться з 9.00 до 17.00 години щодня, крім вихідних.

Таку ж ініціативу вводять і у Нетішині. Послугою можуть скористатися пенсіонери, особи з інвалідністю, або родичі, які наразі не в змозі надати необхідну допомогу своїм рідним та близьким літнього віку, за телефоном 098 741 03 79.

Придбання товарів здійснюється за кошти клієнта. Закупівлю необхідних продуктів, товарів та медикаментів проводитимуть соціальні працівники, клієнту передаватимуть чек. Послуга доставки безкоштовна.

Нагадаємо, Хмельниччина отримала партію медичних засобів та тестів на коронавірус.

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