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24 березня 2020, 14:14 4

У Коростені волонтери допомагатимуть самотнім пенсіонерам

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24 березня 2020, 14:14 4
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У Коростені Житомирської області розпочала роботу Волонтерська служба, яка займатиметься доставкою ліків і продуктів харчування самотнім літнім людям
Фото: flickr
У Коростені Житомирської області розпочала роботу Волонтерська служба, яка займатиметься доставкою ліків і продуктів харчування самотнім літнім людям

Про це повідомила газета "Голос України", передає RegioNews.

Волонтери допомагатимуть пенсіонерам, які не перебувають на обліку в територіальному центрі соціального обслуговування.

"Щоб скористатися допомогою волонтерів, необхідно зателефонувати до управління праці та соцзахисту населення виконкому міськради та узгодити з реєстратором перелік продуктів чи ліків, які необхідно придбати та доставити на адресу замовнику", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що волонтери отримають відповідні посвідчення та сигнальні жилети.

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Нагадаємо, 23 березня Кабмін дозволив дистанційну доставку ліків на час карантину.

МОЗ обговорив з онлайн-рітейлером Rozetka алгоритми доставки продуктів харчування та побуту в умовах карантину та потенційного надзвичайного стану.


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