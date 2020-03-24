У Коростені волонтери допомагатимуть самотнім пенсіонерам

У Коростені Житомирської області розпочала роботу Волонтерська служба, яка займатиметься доставкою ліків і продуктів харчування самотнім літнім людям

Фото: flickr

У Коростені Житомирської області розпочала роботу Волонтерська служба, яка займатиметься доставкою ліків і продуктів харчування самотнім літнім людям

Про це повідомила газета "Голос України", передає RegioNews.

Волонтери допомагатимуть пенсіонерам, які не перебувають на обліку в територіальному центрі соціального обслуговування.

"Щоб скористатися допомогою волонтерів, необхідно зателефонувати до управління праці та соцзахисту населення виконкому міськради та узгодити з реєстратором перелік продуктів чи ліків, які необхідно придбати та доставити на адресу замовнику", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що волонтери отримають відповідні посвідчення та сигнальні жилети.

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Нагадаємо, 23 березня Кабмін дозволив дистанційну доставку ліків на час карантину.

МОЗ обговорив з онлайн-рітейлером Rozetka алгоритми доставки продуктів харчування та побуту в умовах карантину та потенційного надзвичайного стану.