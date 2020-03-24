У Коростені волонтери допомагатимуть самотнім пенсіонерам
Про це повідомила газета "Голос України", передає RegioNews.
Волонтери допомагатимуть пенсіонерам, які не перебувають на обліку в територіальному центрі соціального обслуговування.
"Щоб скористатися допомогою волонтерів, необхідно зателефонувати до управління праці та соцзахисту населення виконкому міськради та узгодити з реєстратором перелік продуктів чи ліків, які необхідно придбати та доставити на адресу замовнику", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що волонтери отримають відповідні посвідчення та сигнальні жилети.
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