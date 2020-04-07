У Тернополі медикам передали обладнання, техніку та солодощі

Тернопільська лікарня швидкої допомоги отримала від благодійників медичне обладнання та побутову техніку

Фото: Тернопільська міська рада

Тернопільська лікарня швидкої допомоги отримала від благодійників медичне обладнання та побутову техніку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Тернопільську міську раду.

Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги, що визначена базовою для лікування пацієнтів з діагнозом СOVID – 19, отримала від благодійників чергову допомогу - сучасний апарат для забору крові та набір клинків для інтубації. Медичне обладнання передане компанією "Viknar'off".

Три монітори спостереження за пацієнтами, пральні машини та солодощі для підтримання духу отримали медики від небайдужих тернополян зі спільноти "Coronavirus.ternopil" та благодійної організації "Карітас Тернопіль".

В інфекційне відділення лікарні швидкої допомоги від благодійників надійшов 21 монітор спостереження за пацієнтами. Ще 11 подібних моніторів наступного тижня будуть закуплені у медичні установи Тернополя за кошти місцевого бюджету.

Тернопільські лікарні також отримали 18 моніторів пацієнта від благодійника, який побажав залишитися невідомим.

Нагадаємо, у Тернопільській області збільшилася кількість хворих медиків. Наразі в області 46 інфікованих медпрацівників.

У Тернопільській області помер 57-річний священник, який був першим інфікованим COVID-19 в області. Це третій летальний випадок в регіоні.

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