У Хмельницькому замість автобусів закуплять медичне обладнання

На позачерговій сесії Хмельницької міської ради депутати внесли зміни у бюджет на 2020 рік, якими кошти на закупівлю автобусів спрямовують на придбання медичного обладнання

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На позачерговій сесії Хмельницької міської ради депутати внесли зміни у бюджет на 2020 рік, якими кошти на закупівлю автобусів спрямовують на придбання медичного обладнання

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