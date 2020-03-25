14:46  25 березня
Кожару затримали за підозрою у вбивстві
11:30  25 березня
На Волині коронавірус зафіксовано у семирічної дівчинки
11:44  25 березня
Через коронавірус у Запоріжжі вводять надзвичайну ситуацію
UA | RU
UA | RU
25 березня 2020, 17:59 2

У Хмельницькому замість автобусів закуплять медичне обладнання

Читайте также
на русском языке
25 березня 2020, 17:59 2
Читайте также на русском языке
На позачерговій сесії Хмельницької міської ради депутати внесли зміни у бюджет на 2020 рік, якими кошти на закупівлю автобусів спрямовують на придбання медичного обладнання
Фото: Shutterstock
На позачерговій сесії Хмельницької міської ради депутати внесли зміни у бюджет на 2020 рік, якими кошти на закупівлю автобусів спрямовують на придбання медичного обладнання

Про це пише RegioNews з посиланням на Хмельницьку міську раду.

Рішенням сесії кошти в сумі 19 млн 850 тисяч грн, які були заплановані на придбання автобусів у лізинг, перерозподілили на медицину. Їх отримають Хмельницька міська лікарня та Хмельницький перинатальний центр.

За отримані кошти планують придбати нові ліжка, медикаменти, обладнання для реанімації, а також сплатити комунальні платежі.

Нагадаємо, Хмельниччина отримала партію медичних засобів та тестів на коронавірус.

Хмельницький обласний лабораторний центр МОЗ України отримав апарат для діагностики коронавірусу

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

Читайте також: Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)


коронавірус
Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
25 березня 2020, 17:59
У Чернівцях оголосили благодійний збір коштів на боротьбу з коронавірусом
25 березня 2020, 17:03
Депутати Миколаївської облради втретє не змогли розподілити гроші на боротьбу з коронавірусом
25 березня 2020, 16:33
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
25 березня 2020, 15:38
"Постапокаліпсис" у Нових Санжарах: без "халявного" 4G, проте з огірками
20 березня 2020, 12:00
Зник хлопчик, звуть Сашко, працює головою Миколаївської ОДА
19 березня 2020, 19:10
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Ярославський вирішив дати заробити братові на продажі медобладнання - голова Харківської ОДА Кучер
21 березня 2020, 10:14
Коломойського просять посунутися: в боротьбу за Рівненську облраду вступив Фірташ
18 березня 2020, 13:00
Останні Популярні
Юрій Бутусов
Олексій Кривошеєв
Уляна Супрун
Всі блоги »
Родинний бізнес Табалових або хто ще заробляє на автовокзалах Кіровоградщини
25 березня 2020, 14:00
Монополія на владу чи бізнес. Хто у Полтаві прагне мерського крісла
24 березня 2020, 12:00
Всі публікації »
Як Україна прожила перший тиждень на карантині, – НеПогода
20 березня 2020, 17:50
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко розповідає про важливість самоізоляції
20 березня 2020, 11:00
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Всі відео »
Труш Володимир
Голова Тернопільської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »