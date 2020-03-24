У Львові медиків консультують колеги з Ізраїлю щодо подолання COVID-19
Лікарі з Ізраїлю будуть консультувати медиків Львова щодо заходів, які важливо вживати у боротьбі з поширенням COVID-19, повідомляє RegioNews із посиланням на Львівську міську раду..
"Зараз відбудеться скайп-конференція з нашими ізраїльськими колегами, будемо обмінюватись досвідом між нашими та ізраїльськими лікарями. Вони молодці, мають дуже позитивні результати щодо протидії коронавірусу. Ми інформацію черпаємо з різних міст світу, пробуємо апробовувати це все у нас, у Львові, бо тої централізації, яка б мала бути, на жаль, нема ще в країні. Може з часом це налагодиться", — зазначив мер міста Андрій Садовий.
Нагадаємо, у Львівській області розподілили отриману із Китаю допомогу. Із Китаю отримали два види тестів на COVID-19, маски та біокостюми.
У Львові з 5 поверху лікарні швидкої допомоги вистрибнув чоловік. Пацієнт помолився, а потім відчинив вікно і вистрибнув. Від отриманих травм чоловік помер.
Таксі 579 возитиме медиків безкоштовно. До ініціативи "Підвези лікаря" долучилася служба таксі 579. Вона буде надавати безплатні послуги довозу та відвозу лікарів під час карантину.
Із 24 березня у Львівській області ввели надзвичайну ситуацію.
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