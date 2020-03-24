Верховна Рада передала медикам Києва 25 автівок

Верховна Рада України передає у тимчасове користування медичним закладам столиці 25 автомобілів зі свого автопарку. Машини віддадуть лікарням, які входять до госпітальної бази для боротьби з COVID-2019

Фото: Укрінформ

Верховна Рада України передає у тимчасове користування медичним закладам столиці 25 автомобілів зі свого автопарку. Машини віддадуть лікарням, які входять до госпітальної бази для боротьби з COVID-2019

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт Верховної Ради України. "Рух міського транспорту зараз обмежено, і найбільшої допомоги в таких умовах потребують саме медики", — сказав спікер Верховної Ради Дмитро Разумков. Раніше парламент вже передав чотири легкових автомобілі двом клінічним лікарням. Автомобілі отримають такі столичні медзаклади:

• Олександрівська клінічна лікарня міста Києва

• Київська міська клінічна лікарня № 4

• Київська міська клінічна лікарня № 9

• Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня

• Київська міська дитяча клінічна лікарня № 1

• Київська міська дитяча клінічна лікарня № 2

• Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини. Раніше таксі 579 вирішило возити медиків безкоштовно. Читайте також: як протистоять коронавірусу в регіонах хроніка (оновлюється) Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

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