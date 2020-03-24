Верховна Рада передала медикам Києва 25 автівок
Про це пише RegioNews з посиланням на сайт Верховної Ради України.
"Рух міського транспорту зараз обмежено, і найбільшої допомоги в таких умовах потребують саме медики", — сказав спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.
Раніше парламент вже передав чотири легкових автомобілі двом клінічним лікарням.
Автомобілі отримають такі столичні медзаклади:
• Олександрівська клінічна лікарня міста Києва
• Київська міська клінічна лікарня № 4
• Київська міська клінічна лікарня № 9
• Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня
• Київська міська дитяча клінічна лікарня № 1
• Київська міська дитяча клінічна лікарня № 2
• Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини.
Раніше таксі 579 вирішило возити медиків безкоштовно.
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