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Верховна Рада передала медикам Києва 25 автівок
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24 березня 2020, 10:52 10

Верховна Рада передала медикам Києва 25 автівок

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24 березня 2020, 10:52 10
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Верховна Рада України передає у тимчасове користування медичним закладам столиці 25 автомобілів зі свого автопарку. Машини віддадуть лікарням, які входять до госпітальної бази для боротьби з COVID-2019
Фото: Укрінформ
Верховна Рада України передає у тимчасове користування медичним закладам столиці 25 автомобілів зі свого автопарку. Машини віддадуть лікарням, які входять до госпітальної бази для боротьби з COVID-2019

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт Верховної Ради України.

"Рух міського транспорту зараз обмежено, і найбільшої допомоги в таких умовах потребують саме медики", — сказав спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

Раніше парламент вже передав чотири легкових автомобілі двом клінічним лікарням.

Автомобілі отримають такі столичні медзаклади:
• Олександрівська клінічна лікарня міста Києва
• Київська міська клінічна лікарня № 4
• Київська міська клінічна лікарня № 9
• Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня
• Київська міська дитяча клінічна лікарня № 1
• Київська міська дитяча клінічна лікарня № 2
• Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини.

Раніше таксі 579 вирішило возити медиків безкоштовно.

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