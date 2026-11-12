На Дніпропетровщині через атаки РФ поранені троє людей, загинули близько 20 корів

Фото: Дніпропетровська ОВА

Росіяни протягом 12 листопада понад 40 разів атакували три райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією. Унаслідок обстрілів поранень дістали троє людей, також пошкоджені житлові будинки, магазин, автобус та агропідприємство

Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації, передає RegioNews .

На Нікопольщині під ударом опинилися Нікополь, Марганецька, Мирівська, Покровська та Червоногригорівська громади. Там пошкоджені багатоквартирні й приватні будинки, магазин та автобус.

Троє людей дістали поранень. Усі постраждалі лікуються амбулаторно.

У Дніпровському районі російські війська атакували Чумаківську громаду. Внаслідок удару понівечене агропідприємство, загинули близько двох десятків корів.

Також під обстрілами були Зеленодольська та Грушівська громади Криворізького району. Там пошкоджені приватний будинок і господарська споруда.

Нагадаємо, раніше російські війська завдали масованого удару безпілотниками по Одесі та передмістю. У місті зафіксовано влучання у багатоповерховий будинок.