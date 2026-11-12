21:40  12 листопада
На Запоріжжі росіяни двічі вдарили по рятувальниках
21:25  12 листопада
На Хмельниччині водій збив військового ТЦК
20:55  12 листопада
Відключення світла в Україні: в Укренерго назвали графіки на 13 листопада
UA | RU
UA | RU
12 листопада 2026, 21:47

На Дніпропетровщині через атаки РФ поранені троє людей, загинули близько 20 корів

12 листопада 2026, 21:47
Читайте также на русском языке
Фото: Дніпропетровська ОВА
Читайте также
на русском языке

Росіяни протягом 12 листопада понад 40 разів атакували три райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією. Унаслідок обстрілів поранень дістали троє людей, також пошкоджені житлові будинки, магазин, автобус та агропідприємство

Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації, передає RegioNews.

На Нікопольщині під ударом опинилися Нікополь, Марганецька, Мирівська, Покровська та Червоногригорівська громади. Там пошкоджені багатоквартирні й приватні будинки, магазин та автобус.

Троє людей дістали поранень. Усі постраждалі лікуються амбулаторно.

У Дніпровському районі російські війська атакували Чумаківську громаду. Внаслідок удару понівечене агропідприємство, загинули близько двох десятків корів.

Також під обстрілами були Зеленодольська та Грушівська громади Криворізького району. Там пошкоджені приватний будинок і господарська споруда.

Нагадаємо, раніше російські війська завдали масованого удару безпілотниками по Одесі та передмістю. У місті зафіксовано влучання у багатоповерховий будинок.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
РФ тварини Дніпропетровська область атака поранені
12 листопада 2026
Юрій Корольчук: Україна на порозі тотального вимкнення
Світла в країні може не бути від тижня до місяця
23 жовтня 2026
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Для покриття дефіциту кадрів влада планує залучити до ринку праці пенсіонерів, молодих матерів та людей з інвалідністю
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
Співачка Даша Аста'єва розповіла, як дізналась про зраду коханого
12 листопада 2026, 22:50
Ворог б'є по енергетиці: на Київщині зафіксували влучання російських БпЛА
12 листопада 2026, 22:48
Ціни на АЗС рухнули: які ціни на бензин та дизель
12 листопада 2026, 22:30
На Буковині інтернет-аферисти виманили гроші за допомогою ШІ
12 листопада 2026, 22:15
Росіяни вдарили двома ракетами по об’єкту Нафтогазу на Чернігівщині
12 листопада 2026, 22:04
На Волині нетверезий хлопець напав на знайомого з ножем
12 листопада 2026, 21:55
На Запоріжжі росіяни двічі вдарили по рятувальниках
12 листопада 2026, 21:40
На Хмельниччині водій збив військового ТЦК
12 листопада 2026, 21:25
Обіцяв прибуток від криптовалюти, але привласнив гроші: на Рівненщині судитимуть афериста
12 листопада 2026, 21:17
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Юрій Корольчук: Україна на порозі тотального вимкнення
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віталій Портніков
Микола Княжицький
Всі блоги »