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26 березня 2020, 17:12 3

Гроші, виділені на пам’ятник Бандері у Рівному, підуть на боротьбу з коронавірусом

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26 березня 2020, 17:12 3
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Депутати Рівнеради вирішили не виділяти із міського бюджету два мільйона гривень на пам’ятник Степану Бандері, на будівництві якого наполягали депутати від партії "Свобода"
Фото: Рівненські новини
Депутати Рівнеради вирішили не виділяти із міського бюджету два мільйона гривень на пам’ятник Степану Бандері, на будівництві якого наполягали депутати від партії "Свобода"

Відповідне рішення було прийнято сьогодні, 26 березня під час засідання сесії Рівненської міськради, пише RegioNews з посиланням на Рівненські новини.

Депутати прийняли рішення перенаправити ці кошти на боротьбу із коронавірусом.

"Особисто я проти рішення про виділення грошей на встановлення пам’ятника Бандері. У наш важкий час – це не актуально. Потрібно ці гроші направити до резервного фонду. Адже ніхто не знає, скільки буде хворих. По-друге, коронавірус може восени повернутися новою хвилею”, – зазначив міський обранець Олександр Довжаниця.

Раніше на Рівненщину привезли допомогу з Китаю для протидії коронавірусу.

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