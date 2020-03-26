Гроші, виділені на пам’ятник Бандері у Рівному, підуть на боротьбу з коронавірусом

Депутати Рівнеради вирішили не виділяти із міського бюджету два мільйона гривень на пам’ятник Степану Бандері, на будівництві якого наполягали депутати від партії "Свобода"

Фото: Рівненські новини

Депутати Рівнеради вирішили не виділяти із міського бюджету два мільйона гривень на пам’ятник Степану Бандері, на будівництві якого наполягали депутати від партії "Свобода"

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