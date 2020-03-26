Гроші, виділені на пам’ятник Бандері у Рівному, підуть на боротьбу з коронавірусом
Відповідне рішення було прийнято сьогодні, 26 березня під час засідання сесії Рівненської міськради, пише RegioNews з посиланням на Рівненські новини.
Депутати прийняли рішення перенаправити ці кошти на боротьбу із коронавірусом.
"Особисто я проти рішення про виділення грошей на встановлення пам’ятника Бандері. У наш важкий час – це не актуально. Потрібно ці гроші направити до резервного фонду. Адже ніхто не знає, скільки буде хворих. По-друге, коронавірус може восени повернутися новою хвилею”, – зазначив міський обранець Олександр Довжаниця.
Раніше на Рівненщину привезли допомогу з Китаю для протидії коронавірусу.
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