Власник чернівецької фірми "Квіти-Центр" подарував обладнання обласній дитячій лікарні
Про це пише RegioNews з посиланням на ІА АСС
Обладнання передали інфекційному відділенню Чернівецької обласної дитячої клінічної лікарні, де перебувають інфіковані коронавірусом дітки та їхні матері.
Воно допоможе відстежувати стан пацієнтів, у тому числі хворих на коронавірус.
Іван Васечко розповів, що від початку непростої епідситуації хотів допомогти медикам.
"Я звернувся на гарячу лінію по коронавірусу та сказав, що хочу пожертвувати гроші лікарням. Там мене направили до медиків, які і порекомендували закупити обладнання, що їм необхідне. Замовили усе в Києві. Зараз ціни на медичне обладнання зросли майже на 80%. Якщо у грудні кардіомонітор та пульсоксиметр можна було б придбати за 50 тисяч гривень, то сьогодні воно вартує близько 100 тисяч гривень", - каже підприємець.
Також Іван Васечко повідомив, що очікує наступну партію обладнання з Китаю та вже на початку квітня передасть його медикам.
"Хочу, аби якомога більше підприємців долучалися та допомагали нашим лікарям у такий непростий час. І нехай у масі негативних новин з'явиться декілька позитивних", - сказав Іван Васечко.
Також У Чернівцях оголосили благодійний збір коштів на боротьбу з коронавірусом
Чернівецький бізнесмен, колишній депутат міської ради Олег Охотський виділив один мільйон гривень на закупівлю засобів індивідуального захисту для медиків і поліцейських на Буковині.
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