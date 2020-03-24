У Києві автосервіс буде безкоштовно ремонтувати автомобілі медиків
Про це повідомляється на сторінці автосервісу в Facebook, передає RegioNews.
"Автосервіс "Дарниця 1" в період пандемії вірусу COVID-19 підтримує київських медиків. Для всіх медичних працівників до кінця карантину на нашому СТО всі роботи з ремонту та обслуговування автомобілів - безкоштовно", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що медичні працівники можуть записатися на безкоштовне обслуговування своїх автомобілів по телефону 0972055555.
Ви дбаєте про наше здоров'я, дозвольте потурбуватися про ваш автомобіль", - додали в автосервісі.
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Нагадаємо, в понеділок, 23 березня в ході позачергового засідання Кабінету міністрів було прийняте рішення про запровадження надзвичайної ситуації в Донецькій, Тернопільській та Черкаській областях.
Згідно рішення Кабінету міністрів, з 24 березня в Україні всі аеропорти припиняють роботу, евакуаційні чартерні рейси з інших країн буде приймати лише аеропорт "Бориспіль".
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