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24 березня 2020, 15:19 10

У Києві автосервіс буде безкоштовно ремонтувати автомобілі медиків

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24 березня 2020, 15:19 10
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Автосервіс "Дарниця 1" готовий до кінця карантину безкоштовно ремонтувати автомобілі столичних медиків
Фото: flickr
Автосервіс "Дарниця 1" готовий до кінця карантину безкоштовно ремонтувати автомобілі столичних медиків

Про це повідомляється на сторінці автосервісу в Facebook, передає RegioNews.

"Автосервіс "Дарниця 1" в період пандемії вірусу COVID-19 підтримує київських медиків. Для всіх медичних працівників до кінця карантину на нашому СТО всі роботи з ремонту та обслуговування автомобілів - безкоштовно", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що медичні працівники можуть записатися на безкоштовне обслуговування своїх автомобілів по телефону 0972055555.

Ви дбаєте про наше здоров'я, дозвольте потурбуватися про ваш автомобіль", - додали в автосервісі.

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Нагадаємо, в понеділок, 23 березня в ході позачергового засідання Кабінету міністрів було прийняте рішення про запровадження надзвичайної ситуації в Донецькій, Тернопільській та Черкаській областях.

Згідно рішення Кабінету міністрів, з 24 березня в Україні всі аеропорти припиняють роботу, евакуаційні чартерні рейси з інших країн буде приймати лише аеропорт "Бориспіль".


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