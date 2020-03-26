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26 березня 2020, 15:22 9

У Львові починають робити тести на COVID-19, щоб не возити їх до Києва

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26 березня 2020, 15:22 9
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Фахівці Львівського обласного лабораторного центру МОЗ зможуть робити близько 100 тестів на день
Фото ілюстративне
Фахівці Львівського обласного лабораторного центру МОЗ зможуть робити близько 100 тестів на день

ПЛР-тести, які дозволять на ранній стадії виявляти інфікування коронавірусом, будуть робити у Львові, повідомляє RegioNews із посиланням на Львівську міську раду.

"Відсьогодні наша обласна лабораторія почне робити тести і нам не треба буде слати їх до Києва. Йдеться про ПРЛ-тести. Це насправді результат роботи останніх півтора тижні. Ми підрахували, що один тест коштує орієнтовно 500 грн. Ми отримали частину тестів з Китаю, потім з Києва, проплатили ще 900 тисяч, виділимо ще 2 млн грн на реагенти, бо вони дають найбільш точний результат", — розповів мер Львова Андрій Садовий.

Нагадаємо, ОККО оплатить 50 тисяч перевезень медпрацівників через сервіси Uber, Uklon та Bolt. Компанія також придбала вісім апаратів штучної вентиляції легень

На Львівщині 5 підприємств перейшли на пошиття костюмів та масок. Львівські підприємці шиють захисні маски, костюми, закуповують обладнання для лікарень для протидії COVID-19.


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