WOG надасть безкоштовний бензин для карет швидкої допомоги

До ініціативи МОЗ про взаємодопомогу під час карантинних заходів приєдналася компанія WOG

До ініціативи МОЗ про взаємодопомогу під час карантинних заходів приєдналася компанія WOG

Про це пише RegioNews з посиланням на МОЗ України. Це відома мережа автозаправних станцій. В рамках боротьби з епідемією WOG буде безкоштовно поставляти бензин для карет швидкої допомоги.

МОЗ закликає інші соціально відповідальні бізнеси приєднатися до ініціативи та внести свій внесок у перемогу над епідемією. Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється) Читайте також: Як протистоять коронавирусу в регіонах: хроніка (оновлюється)

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