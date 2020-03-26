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26 березня 2020, 16:55 1

WOG надасть безкоштовний бензин для карет швидкої допомоги

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26 березня 2020, 16:55 1
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До ініціативи МОЗ про взаємодопомогу під час карантинних заходів приєдналася компанія WOG
До ініціативи МОЗ про взаємодопомогу під час карантинних заходів приєдналася компанія WOG

Про це пише RegioNews з посиланням на МОЗ України.

Це відома мережа автозаправних станцій. В рамках боротьби з епідемією WOG буде безкоштовно поставляти бензин для карет швидкої допомоги.
МОЗ закликає інші соціально відповідальні бізнеси приєднатися до ініціативи та внести свій внесок у перемогу над епідемією.

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