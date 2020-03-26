Прокурори Волині передали медикам респіратори та ліки

Прокуратура передала Волинській обласній інфекційній лікарні засоби захисту та ліки

Фото: Волинь UA

Прокуратура передала Волинській обласній інфекційній лікарні засоби захисту та ліки

Про це інформує "ВолиньUA", пише RegioNews.

Працівники Волинської прокуратури, зібравши кошти через свою профспілкову організацію, передали інфекційній лікарні захисні респіратори багаторазового використання та життєво необхідні для лікування хворих на коронавірус ліки.

"Лікувальний заклад критично потребує таких засобів та препаратів, тому ми вдячні колективу прокуратури за надану допомогу", - сказав головний лікар закладу Руслан Морочковський.

У Луцьку створили тимчасовий оперативний центр при Луцькій міській раді для організації допомоги пільговим категоріям громадян – мешканцям Луцької об'єднаної територіальної громади.

На Волині відкрили благодійний рахунок, куди можна переказувати кошти для придбання необхідних речей для запобігання виникнення і поширення коронавірусу.

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