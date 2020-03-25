Миколаївська міськрада віддала у користування медикам власний автопарк
Про це йдеться на сайті міськради, передає RegioNews.
Так, медикам передадуть службові автомобілі, закріплені за керівниками окремих структурних підрозділів та районних адміністрацій.
"На апаратній нараді доручив керівникам адміністрацій та окремим підрозділам віддати автомобілі у користування медикам. Це гарна ідея, зараз намагаємося її реалізувати. Потрібно ще знайти водіїв і паливо. Цим питанням займається мій заступник Юрій Андрієнко, - розповів мер Миколаєва.
Олександр Сєнкевич також повідомив про домовленість зі службою таксі "uklon" стосовно підвезення медиків на роботу. Міським закладам охорони здоров'я передадуть 200 промокодів. Співпраця триватиме й надалі, на весь час карантину.
Раніше повідомлялося, що На Миколаївщині медики районної лікарні віддали одноденну зарплату на придбання апарату ШВЛ.
Крім того, мер Миколаєва просить президента заборонити піднімати ціни на продовольство.
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