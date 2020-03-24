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24 березня 2020, 12:25

На Львівщині розподілили отриману із Китаю допомогу

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24 березня 2020, 12:25
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Із Китаю отримали два види тестів на COVID-19, маски та біокостюми
Фото: Львівська облдержадміністрація
Із Китаю отримали два види тестів на COVID-19, маски та біокостюми

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Львівську облдержадміністрацію.

"Львівська область отримала першу партію тестів, яка закриває першочергові потреби - це тести, 5 тисяч масок, а також 500 біокостюмів. Такі поставки будуть здійснюватися регулярно, щотижнево та у різних кількостях", - наголосив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

Також він додав, що тест-системи, які отримала область – це не лише експрес-тести, але й реагенти для проведення полімеразної ланцюгової реакції (ПРЛ).

"Від завтра усі лікарні розпочнуть уніфіковано подавати інформацію щодо їх забезпечення медичними засобами та тими потребами, які вони мають на сьогоднішній день. Це робиться для того, щоб спростити життя благодійникам, волонтерам, журналістам та усім тим, хто хоче допомогти. Нам потрібно знайти вихід на закупівлі за реальними, а не надутими ринковими цінами", - зазначив голова облради Олександ Ганущин.

Із 24 березня у Львівській області введено надзвичайну ситуацію. Як пояснив Козицький, це вимушена міра, яка, у свою чергу, не обмежує пересування осіб, але містить певні рекомендації щодо цього.

"Це дає більші повноваження силовим структурам щодо контролю над об’єктами критичної інфраструктури області та лікарнями. У житті мешканців нічого не зміниться", - зазначив він.

Нагадаємо, таксі 579 возитиме медиків безкоштовно. До ініціативи "Підвези лікаря" долучилася служба таксі 579. Вона буде надавати безплатні послуги довозу та відвозу лікарів під час карантину.


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