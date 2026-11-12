Росіяни вдарили двома ракетами по об’єкту Нафтогазу на Чернігівщині

Фото: Група Нафтогаз

Російські війська вдень 12 листопада атакували двома ракетами нафтогазовий об’єкт Групи Нафтогаз у Чернігівській області. Внаслідок удару виробничий майданчик зазнав значних руйнувань, пошкоджене технологічне обладнання. Минулося без постраждалих

Про це повідомили у Групі Нафтогаз, передає RegioNews .

У компанії зазначили, що всі працівники під час атаки перебували в укритті, тому ніхто не постраждав.

"Оцінити масштаби пошкоджень зможемо, щойно дозволить безпекова ситуація", — повідомили у Нафтогазі.

Виконувач обов’язків голови правління компанії Сергій Федоренко наголосив, що російська атака була черговим цілеспрямованим ударом по енергетичній інфраструктурі України напередодні зими.

Наразі фахівці очікують на можливість оцінити наслідки руйнувань.

Нагадаємо, що російські війська минулої доби атакували безпілотниками цивільну інфраструктуру Чернігівської області. Пошкоджені лікарня, складське приміщення, підприємство та автомобіль.