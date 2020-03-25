Через коронавірус у Запоріжжі вводять надзвичайну ситуацію
Про це, як повідомляє RegioNews, на своїй сторінці в Facebook написав мер міста Володимир Буряк.
За його словами, всі захворілі нещодавно повернулися з-за кордону – з Єгипту та Куршевеля.
Через це в місті збираються ввести надзвичайну ситуацію. Людей просять не панікувати та залишатися вдома.
У Запоріжжі зафіксовано перші випадки захворювання на коронавірусну інфекцію. Це підтвердили тести, які ми отримали...Опубліковано Владимир Буряк. Официальная страница городского головы Запорожья Середа, 25 березня 2020 р.
Нагадаємо, станом на 18 березня в Запорізькій області було чотири підозри на коронавірусну інфекцію. Щоб знизити загрозу масового захворювання в Запоріжжі також скасували пільговий проїзд в громадському транспорті.
В Україні коронавірусом захворіли вже 113 людей.
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