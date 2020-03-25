Через коронавірус у Запоріжжі вводять надзвичайну ситуацію

У Запоріжжі зафіксовано перші чотири випадки захворювання на коронавірус

Фото: pixabay.com

У Запоріжжі зафіксовано перші чотири випадки захворювання на коронавірус

Про це, як повідомляє RegioNews, на своїй сторінці в Facebook написав мер міста Володимир Буряк.

За його словами, всі захворілі нещодавно повернулися з-за кордону – з Єгипту та Куршевеля.

Через це в місті збираються ввести надзвичайну ситуацію. Людей просять не панікувати та залишатися вдома.

Нагадаємо, станом на 18 березня в Запорізькій області було чотири підозри на коронавірусну інфекцію. Щоб знизити загрозу масового захворювання в Запоріжжі також скасували пільговий проїзд в громадському транспорті.

В Україні коронавірусом захворіли вже 113 людей.

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