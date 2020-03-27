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27 березня 2020, 11:46 8

Лікування коронавірусу: Дніпро закупило ще 20 апаратів ШВЛ

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27 березня 2020, 11:46 8
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27 березня до 21-ї лікарні Дніпра прибули 15 стаціонарних і 5 портативних апаратів штучної вентиляції легень, які місто придбало для лікування хворих на коронавірус
Фото: Дніпровська міська рада
27 березня до 21-ї лікарні Дніпра прибули 15 стаціонарних і 5 портативних апаратів штучної вентиляції легень, які місто придбало для лікування хворих на коронавірус

Про це, як повідомляє RegioNews, на своїй сторінці в Facebook написав мер міста Борис Філатов.

За його словами, ще 15 апаратів очікують отримати на початку квітня.

Сьогодні зранку 21-ша інфекційна лікарня отримала 20 апаратів штучної вентиляції легень. Це 15 стаціонарних і 5...

Опубліковано Борисом Філатовим Пʼятниця, 27 березня 2020 р.

Пресслужба міськради повідомила, що 21-шу лікарню повністю перепрофілювали під інфекційну.

"Тут є всі необхідні медикаменти, зокрема, антибіотики для боротьби з пневмонією – частим ускладненням коронавірусу”, - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, в Дніпропетровській області зареєстровано три випадки захворювання коронавірусом, два з яких у Дніпрі – подружжя лікують в 21-й лікарні.

Раніше в лікарню придбали також електрокардіографи, кисневі концентратори та витратні матеріали для безперервної роботи апаратів ШВЛ.

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