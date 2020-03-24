В Южноукраїнську перекрили всі в'їзди і виїзди з міста
Про це повідомляється на сайті міста Южноукраїнськ, передає RegioNews.
На виконання викладеного закриваються в'їзди в місто:
З боку профілакторію "Іскра";
З боку магазину "7 Квартал" на в'їзді в місто з боку міста виїзд на республіканську автодорогу;
Перекриваються виїзди з МПЗ в сторону автодороги (шахта);
Перекривається один в’їзд/виїзд з селища Костянтинівки.
Мешканців міста просять з розумінням віднестися до обмежень руху автотранспорту та дотримуватися карантину.
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