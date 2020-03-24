В Южноукраїнську перекрили всі в'їзди і виїзди з міста

Таке рішення було прийнято на підставі протокольного доручення кабміну про обмеження в'їздів і виїздів з\в міста супутники АЕС

Фото: НикВести

Таке рішення було прийнято на підставі протокольного доручення кабміну про обмеження в'їздів і виїздів з\в міста супутники АЕС

Про це повідомляється на сайті міста Южноукраїнськ, передає RegioNews.

На виконання викладеного закриваються в'їзди в місто:

З боку профілакторію "Іскра";

З боку магазину "7 Квартал" на в'їзді в місто з боку міста виїзд на республіканську автодорогу;

Перекриваються виїзди з МПЗ в сторону автодороги (шахта);

Перекривається один в’їзд/виїзд з селища Костянтинівки.

Мешканців міста просять з розумінням віднестися до обмежень руху автотранспорту та дотримуватися карантину.

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