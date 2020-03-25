У Тернополі жителі допомагають у боротьбі з коронавірусом

У деяких готелях безкоштовно посиляють на час епідемії медперсонал, а лікарня швидкої допомоги отримала два апарати штучної вентиляції легень

Фото: Тернопільська міська рада

У деяких готелях безкоштовно посиляють на час епідемії медперсонал, а лікарня швидкої допомоги отримала два апарати штучної вентиляції легень

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Тернопільську міську раду.

"Незважаючи на те, що наше місто профінансувало лікарні і виділені кошти на першочергові потреби, дуже важко знайти обладнання і засоби захисту, які потрібні", - зазначає міський голова Сергій Надал.

Список небайдужих людей та підприємств, які допомагають у боротьбі із COVID-19:

· Блогери зі спільноти "Coronavirus.ternopil"

· ТОВ "Українська торгова компанія"

· ВАТ "Опілля"

· Тернопільський національний економічний університет

· MagneticOne

· БО "Фонд Андрія Портнова"

· "Благодійник"

· МЦ "Клініка Стахіва"

· "Тернопіль-Готель"

· Таксі: "Тернопіль", "Вікторія", "Пілот"

· СТО "CarFix"

· Добра вода

· Гросуляк Михайло Васильович та мережа "Самогонна ресторація"

· Дерецький Микола Володимирович

· Лазар Михайло Павлович

· Пеньківський Олександр Леонідович

· Бобрівець Віталій Володимирович

· Швайка Володимир Дмитрович

· "АРС-Кераміка"

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

Читайте також: Як протистоять коронавирусу в регіонах: хроніка (оновлюється)

Нагадаємо, станом на ранок 25 березня на території України зафіксовано 113 випадків захворювання коронавірусом у 13 областях і Києві. МОЗ через ситуацію з коронавірусом в країні закликає громадян носити медичні маски.

В інфекційному відділенні Тернопільської лікарні швидкої допомоги помер хворий на коронавірус. Це четверта смерть від коронавірусу в Україні.