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25 березня 2020, 18:06 2

У Тернополі жителі допомагають у боротьбі з коронавірусом

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25 березня 2020, 18:06 2
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У деяких готелях безкоштовно посиляють на час епідемії медперсонал, а лікарня швидкої допомоги отримала два апарати штучної вентиляції легень
Фото: Тернопільська міська рада
У деяких готелях безкоштовно посиляють на час епідемії медперсонал, а лікарня швидкої допомоги отримала два апарати штучної вентиляції легень

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Тернопільську міську раду.

"Незважаючи на те, що наше місто профінансувало лікарні і виділені кошти на першочергові потреби, дуже важко знайти обладнання і засоби захисту, які потрібні", - зазначає міський голова Сергій Надал.

Список небайдужих людей та підприємств, які допомагають у боротьбі із COVID-19:

· Блогери зі спільноти "Coronavirus.ternopil"
· ТОВ "Українська торгова компанія"
· ВАТ "Опілля"
· Тернопільський національний економічний університет
· MagneticOne
· БО "Фонд Андрія Портнова"
· "Благодійник"
· МЦ "Клініка Стахіва"
· "Тернопіль-Готель"
· Таксі: "Тернопіль", "Вікторія", "Пілот"
· СТО "CarFix"
· Добра вода
· Гросуляк Михайло Васильович та мережа "Самогонна ресторація"
· Дерецький Микола Володимирович
· Лазар Михайло Павлович
· Пеньківський Олександр Леонідович
· Бобрівець Віталій Володимирович
· Швайка Володимир Дмитрович
· "АРС-Кераміка"

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Нагадаємо, станом на ранок 25 березня на території України зафіксовано 113 випадків захворювання коронавірусом у 13 областях і Києві. МОЗ через ситуацію з коронавірусом в країні закликає громадян носити медичні маски.

В інфекційному відділенні Тернопільської лікарні швидкої допомоги помер хворий на коронавірус. Це четверта смерть від коронавірусу в Україні.


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