У Тернополі жителі допомагають у боротьбі з коронавірусом
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Тернопільську міську раду.
"Незважаючи на те, що наше місто профінансувало лікарні і виділені кошти на першочергові потреби, дуже важко знайти обладнання і засоби захисту, які потрібні", - зазначає міський голова Сергій Надал.
Список небайдужих людей та підприємств, які допомагають у боротьбі із COVID-19:
· Блогери зі спільноти "Coronavirus.ternopil"
· ТОВ "Українська торгова компанія"
· ВАТ "Опілля"
· Тернопільський національний економічний університет
· MagneticOne
· БО "Фонд Андрія Портнова"
· "Благодійник"
· МЦ "Клініка Стахіва"
· "Тернопіль-Готель"
· Таксі: "Тернопіль", "Вікторія", "Пілот"
· СТО "CarFix"
· Добра вода
· Гросуляк Михайло Васильович та мережа "Самогонна ресторація"
· Дерецький Микола Володимирович
· Лазар Михайло Павлович
· Пеньківський Олександр Леонідович
· Бобрівець Віталій Володимирович
· Швайка Володимир Дмитрович
· "АРС-Кераміка"
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