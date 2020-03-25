ОККО оплатить 50 тисяч перевезень медпрацівників через сервіси Uber, Uklon та Bolt

Компанія також придбала вісім апаратів штучної вентиляції легень

Фото: Львівська міська рада

Компанія також придбала вісім апаратів штучної вентиляції легень

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Львівську міську раду. Компанія ОККО долучилася до ініціативи Міністерства охорони здоров’я України та профінансує 50 тис. перевезень медпрацівників через операторів таксі Uber, Uklon та Bolt.

"На цьому наша компанія вирішила не зупинятися. Нам вдалося закупити за кордоном вісім апаратів штучної вентиляції легенів, чотири з яких найближчим часом передамо у cтрийську лікарню, яку визначено ключовою для декількох районів у лікуванні хворих на коронавірус. Ще чотири — до лікарень Львова", — прокоментував засновник OKKO Group Віталій Антонов.

Безкоштовна послуга Uber для медперсоналу вже доступна у Києві та Львові. Перелік закладів постійно оновлюється на сайті компанії. Там також можна знайти детальний опис, як медик може замовити поїздку.

Послуга сервісу Uklon вже працює у Львові. Сервіс має найбільше покриття й планує підключити до програми 13 міст.

Медичні працівники у Львові вже користуються безкоштовними поїздками від Bolt.

Наразі безкоштовними послугами операторів таксі користуються близько 200 лікарів міста Львова.

Нагадаємо, на Львівщині 5 підприємств перейшли на пошиття костюмів та масок. Львівські підприємці шиють захисні маски, костюми, закуповують обладнання для лікарень для протидії COVID-19.

У Львові медиків консультують колеги з Ізраїлю щодо подолання COVID-19. У місті апробують досвід різних країн для ефективного протистояння розповсюдженню коронавірусу.

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