Благодійники перерахували райлікарні на Волині 175 тисяч гривень

На благодійний рахунок КНП "Рожищенська ЦРЛ" надійшло 175 тисяч 750 грн

На благодійний рахунок КНП "Рожищенська ЦРЛ" надійшло 175 тисяч 750 грн

Про це йдеться на сторінці райлікарні у Facebook, пише Regionews.

Найбільше перерахували ТзОВ СП "ГІРСАМ" - 100 тисяч грн та ТзОВ "Чебені Плюс" - 50 тисяч грн. Частина коштів, а саме 12 тисяч 190 грн. уже спрямовано на придбання засобів індивідуального захисту, дезінфікуючих та миючих розчинів.

На даний час є нагальна потреба в закупівлі двох апаратів ШВЛ, кисневих концентраторів, приліжкових моніторів відстеження стану пацієнтів, респіраторів типу FFP3 та ізоляційних костюмів для персоналу.

Але існує декілька проблем, пишуть медики:

- частини обладнання та матеріалів немає в наявності;

- фірми, які займаються реалізацією медичної апаратури та засобів індивідуального захисту обіцяють здійснення поставок лише на кінець квітня – початок травня;

- протягом місяця деякими постачальниками було завищено ціни на 30-40%.

КНП "Рожищенська ЦРЛ" зроблено попереднє замовлення на придбання декількох концентраторів кисню та приліжкових моніторів, які вкрай необхідні для надання медичної допомоги хворих з COVID-19.

Благодійний рахунок райлікарні: № UA 213034400000026007055522660

Волинське ГРУ АТ КБ "Приватбанк" у м.Луцьк

Код ЄДРПОУ – 01982910

КНП "Рожищенська ЦРЛ"

Телефон/факс: ( 03368) 2-28-37 ; 2-22-76

E-mail- roz_clinik@ukr.net



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