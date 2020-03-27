08:56  27 березня
За добу бойовики випустили по позиціях ОС більше 50 мін - штаб
08:12  27 березня
Окупанти заявляють про більше тисячі осіб у лікарнях Криму з пневмонією
08:44  27 березня
Розшук через COVID-19: поліція розшукала частину утікачів від самоізоляції на Харківщині
UA | RU
UA | RU
27 березня 2020, 10:28 4

Благодійники перерахували райлікарні на Волині 175 тисяч гривень

Читайте также
на русском языке
27 березня 2020, 10:28 4
Читайте также на русском языке
На благодійний рахунок КНП "Рожищенська ЦРЛ" надійшло 175 тисяч 750 грн
На благодійний рахунок КНП "Рожищенська ЦРЛ" надійшло 175 тисяч 750 грн

Про це йдеться на сторінці райлікарні у Facebook, пише Regionews.

Найбільше перерахували ТзОВ СП "ГІРСАМ" - 100 тисяч грн та ТзОВ "Чебені Плюс" - 50 тисяч грн. Частина коштів, а саме 12 тисяч 190 грн. уже спрямовано на придбання засобів індивідуального захисту, дезінфікуючих та миючих розчинів.

На даний час є нагальна потреба в закупівлі двох апаратів ШВЛ, кисневих концентраторів, приліжкових моніторів відстеження стану пацієнтів, респіраторів типу FFP3 та ізоляційних костюмів для персоналу.

Але існує декілька проблем, пишуть медики:
- частини обладнання та матеріалів немає в наявності;
- фірми, які займаються реалізацією медичної апаратури та засобів індивідуального захисту обіцяють здійснення поставок лише на кінець квітня – початок травня;
- протягом місяця деякими постачальниками було завищено ціни на 30-40%.

КНП "Рожищенська ЦРЛ" зроблено попереднє замовлення на придбання декількох концентраторів кисню та приліжкових моніторів, які вкрай необхідні для надання медичної допомоги хворих з COVID-19.

Благодійний рахунок райлікарні: № UA 213034400000026007055522660
Волинське ГРУ АТ КБ "Приватбанк" у м.Луцьк
Код ЄДРПОУ – 01982910
КНП "Рожищенська ЦРЛ"

Телефон/факс: ( 03368) 2-28-37 ; 2-22-76
E-mail- roz_clinik@ukr.net

Шановні друзі! Комунальне некомерційне підприємство "Рожищенська центральна районна лікарня" Рожищенської районної ради...

Опубліковано КНП "Рожищенська ЦРЛ" Четвер, 26 березня 2020 р.

У Луцьку створили тимчасовий оперативний центр при Луцькій міській раді для організації допомоги пільговим категоріям громадян – мешканцям Луцької об'єднаної територіальної громади.

На Волині відкрили благодійний рахунок, куди можна переказувати кошти для придбання необхідних речей для запобігання виникнення і поширення коронавірусу.

Прокуратура передала Волинській обласній інфекційній лікарні засоби захисту та ліки

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

Читайте також: Як протистоять коронавирусу в регіонах: хроніка (оновлюється)


коронавірус допомога
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
27 березня 2020, 10:16
В Україні вже 218 випадків коронавірусу, - МОЗ
27 березня 2020, 10:13
На Рівненщині зареєстрували дев’ять випадків коронавірусу
27 березня 2020, 09:44
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
27 березня 2020, 10:16
"Постапокаліпсис" у Нових Санжарах: без "халявного" 4G, проте з огірками
20 березня 2020, 12:00
Ярославський вирішив дати заробити братові на продажі медобладнання - голова Харківської ОДА Кучер
21 березня 2020, 10:14
Коронавірус у Європі: репортаж із Мадрида
22 березня 2020, 12:00
Новий голова Тернопільської ОДА – інструмент проти "Свободи"
20 березня 2020, 14:00
ЗМІ розповіли, як нардепа Олену Шуляк використовувала "будівельна мафія"
20 березня 2020, 18:38
Останні Популярні
Юрій Бутусов
Олексій Кривошеєв
Уляна Супрун
Всі блоги »
За маскою коронавірусу: чи видворить Новинський із Херсона Дубінського
26 березня 2020, 16:15
Заручники кордону та коронавірусу: як українські заробітчани добираються додому
26 березня 2020, 10:00
Всі публікації »
Шукай Єрмака, або Як Зеленський тряхнув українських олігархів, – НеПогода
23 березня 2020, 23:32
Як Україна прожила перший тиждень на карантині, – НеПогода
20 березня 2020, 17:50
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко розповідає про важливість самоізоляції
20 березня 2020, 11:00
Всі відео »
Труш Володимир
Голова Тернопільської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »