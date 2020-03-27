Благодійники перерахували райлікарні на Волині 175 тисяч гривень
Про це йдеться на сторінці райлікарні у Facebook, пише Regionews.
Найбільше перерахували ТзОВ СП "ГІРСАМ" - 100 тисяч грн та ТзОВ "Чебені Плюс" - 50 тисяч грн. Частина коштів, а саме 12 тисяч 190 грн. уже спрямовано на придбання засобів індивідуального захисту, дезінфікуючих та миючих розчинів.
На даний час є нагальна потреба в закупівлі двох апаратів ШВЛ, кисневих концентраторів, приліжкових моніторів відстеження стану пацієнтів, респіраторів типу FFP3 та ізоляційних костюмів для персоналу.
Але існує декілька проблем, пишуть медики:
- частини обладнання та матеріалів немає в наявності;
- фірми, які займаються реалізацією медичної апаратури та засобів індивідуального захисту обіцяють здійснення поставок лише на кінець квітня – початок травня;
- протягом місяця деякими постачальниками було завищено ціни на 30-40%.
КНП "Рожищенська ЦРЛ" зроблено попереднє замовлення на придбання декількох концентраторів кисню та приліжкових моніторів, які вкрай необхідні для надання медичної допомоги хворих з COVID-19.
Благодійний рахунок райлікарні: № UA 213034400000026007055522660
Волинське ГРУ АТ КБ "Приватбанк" у м.Луцьк
Код ЄДРПОУ – 01982910
КНП "Рожищенська ЦРЛ"
Телефон/факс: ( 03368) 2-28-37 ; 2-22-76
E-mail- roz_clinik@ukr.net
Шановні друзі! Комунальне некомерційне підприємство "Рожищенська центральна районна лікарня" Рожищенської районної ради...Опубліковано КНП "Рожищенська ЦРЛ" Четвер, 26 березня 2020 р.
У Луцьку створили тимчасовий оперативний центр при Луцькій міській раді для організації допомоги пільговим категоріям громадян – мешканцям Луцької об'єднаної територіальної громади.
На Волині відкрили благодійний рахунок, куди можна переказувати кошти для придбання необхідних речей для запобігання виникнення і поширення коронавірусу.
Прокуратура передала Волинській обласній інфекційній лікарні засоби захисту та ліки
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