На Рівненщину привезли тести та медзасоби для боротьби з СOVID-19
Експрес-тести, маски та костюми з Китаю вже надійшли в область
Експрес-тести, маски та костюми з Китаю вже надійшли в область
Про це повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль, пише RegioNews.
Сьогодні о 04:00 до Рівненської ОДА привезли вантаж з медзасобами та тестами двох видів з Китаю. Зокрема, 1800 ПЛР тестів, 5 тисяч експрес-тестів, захисні маски і костюми. Їх розвантажили в Цілодобовому оперативному штабі області.
ПЛР тести відправлять в Рівненський обласний лабораторний центр, експрес-тести, захисні маски і костюми розподілять між медичними закладами області.
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