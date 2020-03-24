13:38  24 березня
МОЗ закликав українців носити медичні маски
13:20  24 березня
Кличко допустив посилення карантину у Києві
14:50  24 березня
Олімпійські ігри-2020 перенесли на рік
UA | RU
UA | RU
24 березня 2020, 16:44 4

Мер Миколаєва просить президента заборонити піднімати ціни на продовольство

Читайте также
на русском языке
24 березня 2020, 16:44 4
Читайте также на русском языке
Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич звернувся до президента України Володимира Зеленського з пропозицією на час карантину ввести мораторій на підвищення цін на продовольство
Фото: Миколаївська міська рада
Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич звернувся до президента України Володимира Зеленського з пропозицією на час карантину ввести мораторій на підвищення цін на продовольство

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, повідомляє RegioNews.

"Останнім часом у Миколаєві та в інших містах України має місце стрімке неконтрольоване підвищення цін на продовольство та товари першої необхідності. Ринки закриті, а мережі супермаркетів та об’єкти роздрібної торгівлі диктують власну цінову політику. Звертаюся з пропозицією на час карантину ввести мораторій на підвищення цін. У сьогоднішніх умовах підвищення вартості продуктів є неприпустимим", - написав Сєнкевич.

Він також зазначив, що в нинішній ситуації, коли частина людей залишилася без заробітку, таку ситуацію можна розцінити як мародерство.

Нагадаємо, що на Миколаївщині районна лікарня оголосила збір пожертв, щоб купити апарат ШВЛ.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

Читайте також: Як протистоять коронавирусу в регіонах: хроніка (оновлюється)


коронавірус карантин Олександр Сєнкевич
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
24 березня 2020, 12:19
"Постапокаліпсис" у Нових Санжарах: без "халявного" 4G, проте з огірками
20 березня 2020, 12:00
Зник хлопчик, звуть Сашко, працює головою Миколаївської ОДА
19 березня 2020, 19:10
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Ярославський вирішив дати заробити братові на продажі медобладнання - голова Харківської ОДА Кучер
21 березня 2020, 10:14
Коломойського просять посунутися: в боротьбу за Рівненську облраду вступив Фірташ
18 березня 2020, 13:00
Останні Популярні
Олексій Кривошеєв
Уляна Супрун
Андрій Смолій
Всі блоги »
Монополія на владу чи бізнес. Хто у Полтаві прагне мерського крісла
24 березня 2020, 12:00
"Зручна" епідемія: як проводять держзакупівлі в Житомирі
23 березня 2020, 12:00
Всі публікації »
Як Україна прожила перший тиждень на карантині, – НеПогода
20 березня 2020, 17:50
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко розповідає про важливість самоізоляції
20 березня 2020, 11:00
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Всі відео »
Грищенко Роман
Голова Сумської обласної державної адміністрації
Кучер Олексій
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Всі досьє »