Мер Миколаєва просить президента заборонити піднімати ціни на продовольство

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич звернувся до президента України Володимира Зеленського з пропозицією на час карантину ввести мораторій на підвищення цін на продовольство

Фото: Миколаївська міська рада

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич звернувся до президента України Володимира Зеленського з пропозицією на час карантину ввести мораторій на підвищення цін на продовольство

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