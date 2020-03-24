Мер Миколаєва просить президента заборонити піднімати ціни на продовольство
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, повідомляє RegioNews.
"Останнім часом у Миколаєві та в інших містах України має місце стрімке неконтрольоване підвищення цін на продовольство та товари першої необхідності. Ринки закриті, а мережі супермаркетів та об’єкти роздрібної торгівлі диктують власну цінову політику. Звертаюся з пропозицією на час карантину ввести мораторій на підвищення цін. У сьогоднішніх умовах підвищення вартості продуктів є неприпустимим", - написав Сєнкевич.
Він також зазначив, що в нинішній ситуації, коли частина людей залишилася без заробітку, таку ситуацію можна розцінити як мародерство.
Нагадаємо, що на Миколаївщині районна лікарня оголосила збір пожертв, щоб купити апарат ШВЛ.
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